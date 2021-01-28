Alman kozmetik devi 500 mağazasını kapatma kararı aldı

Almanya merkezli parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma kararı aldı.

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının pandemiye rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar Euro'ya gerilediği belirtildi.

Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar Euro'nun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da COVID-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.