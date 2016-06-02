Alman Konsolosluğu’nda güvenlik önlemleri artırıldı

Federal Almanya Meclisi’nin bugün gündeminde bulunan 1915 Olayları konusundaki önergenin oylaması öncesi İstanbul Gümüşsuyu’ndaki Alman Konsolosluğu önünde güvenlik önlemleri alındı. Tasarının onaylanması ile birlikte önlemler artırıldı.

Gümüşsuyu'ndaki Almanya Konsolosluğu çevresinde muhtemel grupların eylem yapma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluğun önünde 1 TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) biri resmi 2 çevik kuvvet midibüsü, 1 sivil minibüs, 1 adet de resmi devriye polis aracı hazır bekletiliyor. Çevik Kuvvet polislerinin ellerindeki biber gazı atan tüfekle (zet) beklemesi dikkat çekti. Konsolosluğun giriş kapısı ise sadece giriş ve çıkışlarda açık tutuluyor.