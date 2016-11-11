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Dünya
Deutsche Welle

Alman konsolosluğu saldırısında ölü sayısı arttı

Afganistan'da Alman konsolosluğunu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Saldırıyı üstlenen Taliban Kunduz’daki NATO saldırısında öldüğü öne sürülen 30 sivilin intikamını aldığını duyurdu.

11 Kasım 2016 13:30

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Alman Başkonsolosluğu'na yönelik Perşembe günü gece yerel saatle 23.00 sıralarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Saldırıda 120'den fazla kişi de yaralandı. Kentte sivillerin tedavi edildiği hastanenin başhekimi Muhammed Faiz, cuma sabah saatlerine kader hastaneye 5 kişinin cesedinin getirildiğini kaydetti. Polisin verilerine göre, patlamada saldırgan da hayatını kaybetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alman Konsolosluğu çalışanlarının tamamı saldırıdan yara almadan kurtuldu ve güvenli bir yere sevk edildi. Yaklaşık 20 konsolosluk görevlisinin Mezar-ı Şerif'ten 10 km uzaklıktaki Alman ordusu tarafından yönetilen Marmal Askeri Kampı'na götürüldüğü belirtiliyor.

Kunduz'daki tartışmalı hava harekâtına misilleme

Saldırıya kaç Taliban militanının katıldığı ise belirsizliğini koruyor. Mezar-ı Şerif Emniyet Müdürü cuma sabahı saat 06.00 sıralarında ikinci bir saldırganın daha yakalandığını bildirdi. İkinci saldırganın enkaz yığınları altında kaldığı ya da orada saklanmaya çalıştığı ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "ağır silahlara sahip birçok saldırganın” Başkonsolosluk ve Afgan güvenlik güçleri ile özel tim ekipleri sayesinde geri püskürtüldüğü bildirildi.

Taliban gece yayımladığı bir bildiri ile saldırıyı üstlendi. Bildiride saldırının bir süre önce NATO'ya bağlı birliklerin Kunduz'da düzenlediği hava saldırısında öldüğü iddia edilen yaklaşık 30 kişinin "intikamı” olduğu belirtildi. Bildiride Almanya "işgalci devlet” olarak nitelendi. Ancak Alman hükümetinin verilerine göre Kunduz'daki tartışmalı operasyona Alman birlikleri katılmamıştı. Afganistan'da görev yapan ABD birliklerinin sözcüsü General Charles Cleveland da saldırı sonrası Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı ve Kunduz'daki hava operasyonun amacının bölgede saldırıya uğrayan Afgan ve ABD güvenlik güçlerinin kara harekâtına destek vermek olduğunu kaydetti.

Taliban sözcüsü ise sabah saatlerinde DPA'ya yaptığı açıklamada ABD askerlerinin hava saldırısına Alman birliklerinin istihbarat sağladığını iddia etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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