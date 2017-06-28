Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

İstanbul Taksim'de bulunan Alman Konsolosluğu binası dışındaki şüpheli paket nedeniyle olay yerine polis geldi ve bina çevresinde önlem aldı.

Konsolosluk görevlileri durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine polis vatandaşları uzaklaştırarak konsolosluk çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı.

Haber verilmesi üzerine konsolosluğa gelen bomba imha uzmanları, paketi inceledi. İncelenen pakette herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

İncelemenin tamamlanması ardından konsolosluk çevresine çekilen güvenlik şeritleri kaldırıldı, vize işlemleri için gelen vatandaşlar da içeri alındı. Paketin içinde ne çıktığına dair herhangi bir açıklamada yapılmadı. (DHA)