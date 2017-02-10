Alman komedyen Böhmermann hakkındaki 'Erdoğan'a hakaret şiiri' davasında karar çıktı

Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmernann'ın ZDF kanalındaki Neo Magazin Royale adlı hiciv programında geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiirin 'cinsellik ve hakaret içeren kısımlarının' yasaklı kalmasına hükmetti. Mahkemenin kararında, şiirdeki tartışmalı bölümlerin 'düşünce özgürlüğü' kapsamına girmediği belirtildi. Ancak mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti.

Mahkeme heyeti böylelikle Mayıs 2016'da verilen geçici ihtiyati tedbir kararını da onamış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki avukatı aracılığıyla Alman yargısına yaptığı başvuruda şiirin tamamının yasaklanması talep etmiş, talebi değerlendiren Hamburg Eyalet Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya'da okunmasını yasaklamıştı.

İtiraz kabul edilmemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Michael Hubertus von Sprenger ilk duruşmada Böhmermann'ın Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu şiiri 'içerikten yoksun' ve 'insan onurunu aşağılayıcı' bir karalama olduğunu ileri sürmüştü. Avukat von Sprenger "Burada sanat kisvesi altında en ağır hakaret yapılıyor" demişti.

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz ise şiirin Almanya'da ifade özgürlüğünü koruyan sanatsal bir katkı olduğunu savunmuştu. Savunma makamı ayrıca Mainz Savcılığı'nın müvekkiline yönelik cezai soruşturmayı durdurduğuna dikkat çekmişti. Mainz Savcılığı dava talebini "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" yönünden inceleyerek soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Temyize gidebilir

Tarafların temyize başvurma hakkı bulunuyor. Savunma avukatı Christian Schertz mahkemeden olumlu bir karar çıkmaması halinde davayı Anayasa Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini söylemişti.

Böhmermann'ın okuduğu şiirin Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere de etkisi oldu. Türk hükümeti Böhmermann'ın "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamıştı. Almanya'da Bakanlar Kurulu 25 Ocak Çarşamba günü 103'üncü maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.