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BBC Türkçe

Alman komedyen Böhmermann hakkında takipsizlik kararı

Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcılar, Erdoğan'a hakaret edildiğini destekleyen bir kanıt olmadığını açıkladı.

04 Ekim 2016 20:20

Almanya'da, Mainz Savcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan komedyen Jan Böhmermann hakkında takipsizlik kararı verdi.

Dosyaya bakan savcılar, Erdoğan'a hakaret edildiğini destekleyen bir kanıt olmadığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada "Soruşturma sonucu, suç unsuru bulunamadığını ve bu nedenle takipsizlik kararı verildiği" belirtildi.

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Böhermann hakkında, 31 Mart'ta Alman devlet televizyonu ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okuduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, Alman Ceza Kanunu'nun "Yabancı devlet adamına hakaret etmek" suçunu düzenleyen 103. maddesi uyarınca açılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Böhmermann hakkında soruşturmasına açılmasına yeşil ışık yaktığı için ülkesinde eleştirilmişti.

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