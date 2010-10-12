-ALMAN KIZLARIN DOLANDIRICILIK İDDİASI ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - Antalya'da fotomodel arandığı yönündeki bir ilan üzerine başvuruda bulunan iki Alman kız, kendileriyle görüşen kişiler tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir otel yöneticisinin başvurusu üzerine inceleme başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden Antalya'ya davet edildiklerini belirten Natalia B. (24) ve Nina H'nin (25) şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Polis yetkilileri, iki Alman kızın, bir internet sitesinde Antalya'da mankenlik yapacak Alman kızlar arandığı yönündeki ilanı üzerine Antalya'ya davet edildiklerini ve gelirken yanlarında dizüstü bilgisayar, dijital kamera ve cep telefonlarıyla gelmelerinin istendiğini söylediklerini açıkladı. Yetkililer, Alman kızların beraberlerinde getirdikleri elektronik cihazların, Antalya Havalimanı'nda kendilerini karşılayanlar tarafından alındığını ve otele yerleştikten sonra bu kişileri bir daha görmediklerini öne sürdüklerini aktardılar. Konunun otel yöneticilerine aktarılması ve kızların şikayeti üzerine araştırma başlatıldığını belirten yetkililer, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü bildirdi. Polis yetkilileri, olayla ilgili otel ve havalimanı görüntülerinin incelendiğini belirttiler. Polisin, Belek bölgesine tatile gelen bazı Alman turistlerin de aynı şekilde dolandırıldıkları ihbarları üzerine araştırmayı derinleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Alman RTL televizyonu ekibi dolandırıldıklarını iddia eden genç kızlarla görüşmek için Antalya'ya geldi.