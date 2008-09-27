Alman kilisesinde iftar yemeği

Bu bir ilk... Ramazan ayı dolayısıyla bir kilisede iftar yemeği verildi. Almanya’daki yemeğe Türkiye’den çok sayıda siyasi ve işadamı katıldı



Ramazan ayı münasebetiyle World Media Group ve Hamle Derneği (Hamburger Kaufleute e.V.) tarafından Hamburg kentindeki bir kilisede verilen iftar yemeğine Almanya Çalışma Bakanı Olaf Scholz da katıldı.



St. Johannis-Die Kulturkirche kilisesindeki iftara Scholz'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, AK Parti Malatya milletvekilleri Mehmet Şahin ile İhsan Koca, Hamburg eyalet meclisi Başkan Vekili Nebahat Güçlü, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) eyalet meclisi üyesi Bülent Çiftlik, World Media Group ve Hamle Derneği Başkanı Osman Kımıl, bazı ataşeler ve çok sayıda Alman ve Türk iş adamı katıldı.



Dünya barışı için kilometre taşı



İftardan önce konuşan Tanrıverdi, Hristiyanların kutsal mekânında Müslümanların bir ibadetini yerine getirdiklerine dikkat çekerek, “Kilisede düzenlenen iftar yemeği aynı zamanda dünya barışı açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır” dedi.



Alman devletinin hassasiyeti



Almanya'daki Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmelerinin Alman devletinin bu konudaki hassasiyetini ortaya koyduğunu ifade eden Tanrıverdi, “Almanya'da Türkiye'deki Ramazan etkinliklerinin, Ramazan çadırlarının benzerlerinin olması, burada yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye özlemlerini biraz olsun hafifletmektedir. Ramazan etkinliklerinin Almanlar tarafından ziyaret edilmesi toplumlarımız arasındaki ilişkilerin ve kültürler arası diyaloğun gelişmesine vesile olmuştur” diye konuştu.



Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde de bulunan Tanrıverdi, şöyle konuştu:



“Türkiye'nin hedefi AB'ye tam üyeliktir. Başka bir şeyi kabul etmeye hazır değiliz. İmtiyazlı ortaklık Türkiye-AB ilişkilerinin ruhuna aykırıdır. AB'nin Türkiye karşısında üstlendiği sorumluluklara da aykırı düşer. Bunun Avrupalı dostlarımız tarafından böyle bilinmesinde fayda vardır. Türkiye, Doğu ve Batı medeniyeti arasında büyük bir köprüdür. Bu köprü sadece medeniyet ve ekonomi köprüsü değil, aynı zamanda hoşgörü köprüsüdür. Sayın Başbakanımız'ın da başlattığı medeniyetler ittifakıyla güçlü bir bağ kurulacaktır. Doğu, Batısız, Batı da Doğusuz olmaz.”



Alman Bakan Scholz da birlikte yaşamak için ortak çaba gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin AB'ye girmesi için Almanya'nın en büyük desteği verdiğini söyledi.



Scholz, “Almanya Türkiye'ye en büyük desteği vermiştir, vermeye de devam edecektir. Türkiye'nin AB'de yerini alacağına inanıyorum. Bu da adım adım gerçekleşecektir. Almanya, Türkiye'nin AB'ye yolunu açtı” dedi.



Meslek eğitiminin önemine de değinen Scholz, meslek eğitimi alan kalifiye gençlerin toplumda daha fazla şansları olduğunu ifade etti.



Scholz, “Tüm işverenlerle el ele göçmen gençlere iyi bir gelecek kazandırmalıyız. Kalifiye olmayan toplumun ilerlemesi zordur. İş dünyasında eşit fırsattan yararlanabilmek için eğitim çok önemlidir. Alman hükümeti bu konuda büyük destek vermektedir” diye konuştu.



İftar yemeğinden sonra karşılıklı hediyeler verildi ve sema gösterisi izlendi.





