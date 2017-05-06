Alman kentinde 2. Dünya Savaşı bombaları nedeniyle büyük tahliye

Almanya'nın Hannover kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bombanın Pazar günü etkisiz hale getirilecek olması nedeniyle 50 bin kent sakini tahliye edilecek.

Bu, Almanya'da bu tarzdaki en büyük ikinci operasyon olacak. 50 kin kişi, kent nüfusunun yaklaşık ondan birine denk geliyor.

Tahliyesi sağlanacak yapılar arasında yedi bakım evi, bir klinik ve bir uluslararası lastik fabrikası da bulunuyor.

Yetkililer, tahliye edilecek kişilerin akşam saatlerinde evlerine dönebileceklerini belirtti.

Tahliyeler yerel saatle 09.00'da başlayacak. Kent sakinlerinden yanlarına ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerini almaları ve evden çıkarken doğalgaz sistemlerini ve elektrikleri kapatmaları istendi.

On binlerce kişiye sokaklarda çorba dağıtılması planlanıyor.

Müttefik Kuvvetler'e ait uçaklar 2. Dünya Savaşı'nda Hannover'ı yoğun olarak bombardımana tutmuştu.

Bombardımanda binlerce kişi ölmüş, kentin büyük bölümü tahrip olmuştu.

Ülkede bugüne kadar, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalarla ilgili en büyük tahliye operasyonu geçen yıl Augsburg kentinde yapılmıştı.

3.8 tonluk bir bomba topraktan çıkartılırken 54 bin kişi tahliye edilmişti.