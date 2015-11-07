Alman kanalında 1 Kasım dalgası: Kanıtlandı ki; seçim öncesinde muhalifleri tutuklayıp gazetecileri döverseniz yorucu seçim hilelerine ihtiyaç yok!

Almanya televizyonu DF'in politik mizah programı Heute Show'da, 1 Kasım seçimleri yorumlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sultan” diye hitap eden sunucu Oliver Welke, skecinde, "Seçim öncesi gazetecileri dövün ve muhalifleri tutuklayın. Sonrasında yorucu seçim hilelerinize ihtiyacınız yok, tamamen pratik" diye konuştu.

AKP'nin yaklaşık 5 aylık aranın ardından oyların yüzde 49, 37'sini alarak yeniden tek başına iktidar olduğu 1 Kasım seçimlerinin mizahla yorumlandığı programda, Türkiye’nin giderek totaliterleştiğini savunan sunucu Oliver Welke, “Bununla birlikte kanıtlandı ki, seçimleri manipüle etmek şart değil. Seçim öncesi gazetecileri dövün ve muhalifleri tutuklayın. Sonrasında yorucu seçim hilelerinize ihtiyacınız yok, tamamen pratik” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve Almanya’nın, Türkiye’de yaşananlarla ilgilenmediğini savunan Welke, “Önemli olan, Erdoğan Amca’nın mültecileri hapsettiği kafesi açmaması” yorumunu yaptı.