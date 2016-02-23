Alman kamu gelirlerinde rekor fazla



Sağlam ekonomik konjonktür Almanya'nın vergi gelirlerine de yaradı ve 2015 yılında hazine iki Alman devletinin birleşmesi sonrasındaki en yüksek fazlayı elde etti. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumlarının gelir fazlası 19,4 milyar euro oldu.

Federal İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre kamu gelirleri fazlası Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Geliri'nin yüzde 0,6'sına tekabül ediyor. Ocak ayında açıklanan ilk tahminlerde bu oranın yüzde 0,5 olacağı varsayılmaktaydı. 2000 yılında kamu gelirleri fazlası yüzde 0,9'luk oranıyla rekor kırmıştı. Fazla mutlak rakamla 18,2 milyar Euro olmuş ve mobil telefon ruhsatı için yapılan açık arttırma sayesinde elde edilmişti.

Çalışan nüfus ve tüketim harcamaları

Alman ekonomisi 2015 yılında çalışan nüfusun ve tüketim harcamalarının artmasın sayesinde canlanma gösterdi. Buna bağlı olarak vergilerle sosyal sigorta primlerinde de önemli artış kaydedildi.

Almanya iki yıldır elde ettiği kamu gelirleri fazlasıyla Maastricht kriterlerinin öngördüğü yüzde 3'llük borçlanma üst sınırından iyice uzaklaşmış oldu. 2010 yılında federal devlet bütçesi GSYH'nın yüzde 4,2'si oranında açık vermişti.

Tüketim harcamalarındaki artış ve devletin mülteciler için yaptığı ek harcamalar sayesinde ekonomik büyüme hızı 2015 yılının son çeyreğinde yüzde 0,3'ü buldu. 2014'te yüzde 1,6 oranında büyüyen Almanya ekonomisinin 2015 yılı büyüme hızı yüzde 1,7 oldu.

Ekim ile aralık ayları arasında büyümeyi yurtiçi faktörler teşvik etti. Faizler sıfır düzeyine indiği ve bu nedenle para biriktirmek ‘para etmediği' için tüketici parasını elden çıkarmayı tercih ediyor. Akaryakıtın ucuzlaması da tüketim harcamalarının artmasında etkili oluyor.

İltica dopingi

Devlet, eyalet ve belediyelerin yüz binlerce mülteci için yaptığı harcamalar da konjonktüre destek oluyor. Yılın son üç aylık döneminde devletin cari harcamaları önemli oranda arttı.

Ekonomi uzmanları, yabancı ülkelerden gelen yüz binlerce mültecinin 2016 yılında da Alman ekonomisine destek olacağını belirtiyorlar. Ancak Almanya'nın karşılaştığı olumsuz etkiler de artıyor. Çin ekonomisi zayıflarken ABD'den gelen konjonktür verileri de karamsarlığa yol açıyor.

Yine de Almanya'nın sağlam büyüme rotasından bu yıl da şaşmayacağı tahmin ediliyor. Federal hükümet ve Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine göre Alman ekonomisi 2016 yılında yüzde 1,7 oranında büyüyecek.