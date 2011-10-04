Alman Kalkınma Bankası AKP'li belediyelere de kredi vermiş

T24- Başbakan Erdoğan'ın CHP ve BDP'li belediyeleri kredi işbirliği yapmakla suçladığı Alman Kalkınma Bankası KfW’nin destek verdiği belediyeler arasında Bursa Tramvayı, Galata Köprüsü gibi projelere imza atan AKP’li belediyelerin de bulunduğu ortaya çıktı.



CNNTürk’ten Ahu Özyurt’un haberine göre, KfW yetkilileri, Türkiye’nin tamamı için 10 milyar Euro’luk, sadece Belediyeler için bile 1 Milyar Euro’luk bir kredi portföyü hazırladı.



KfW’nin kredi ve hibe verdiği projeler ağırlıklı olarak temiz enerji, içme suyu ve katı atık projelerine yoğunlaşıyor. Öyle ki banka, önemli bir çevreci enerji projesinde Türkiye’de bir ihaleye girdiğini sitesinden “Önemli haberler” bölümünde de duyurdu.



KfW’nin hali hazırda işbirliği yaptığı projeler arasında Bursa Tramvayı, Galata Köprüsü gibi önemli AK Partili Belediyelerin projeleri de var. KfW ayrıca Kayseri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Denizli ile de kredi anlaşması yapmış ve projelerini tamamlamış. Bu portföyün büyüklüğü 700 milyon Euro civarında.



KfW’nin halen devam ettirdiği projeler arasında Samsun, Van, Batman ve Siirt Belediyelerinin katı atık ve içme suyu projeleri bulunuyor. Banka yakın zamanda Muş, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve İzmir belediyeleri ile de kredi anlaşması imzalama noktasında. Bu portföylerin her biri de 150 Milyon Euro büyüklüğünde.



KfW kaynakları, “Verdiğimiz kredilerin tamamının nihai onay noktası Türk Hazinesi’dir ve para da oradan çıkar” dedi. KfW ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerin tahsisinde Türkiye’nin üç büyük bankası olan İŞ, Garanti ve Şekerbank ile çalışıyor.



KfW ayrıca Türkiye’nin önemli bir bölümünde KOBİ’lere de destek sağlayacağı bilgisine sunumunda yer verdi.



KfW Güneydoğu Anadolu’da bir Güneş Enerjisi santralı için çalışma aşamasında olduğunu ve 100 Milyon Euro’luk bir kredi dilimi ayırdığını da açıkladı.