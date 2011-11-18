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Alman kadın ve iki çocuğu ölü bulundu AYDIN (A.A)

18 Kasım 2011 20:18

-Alman kadın ve iki çocuğu ölü bulundu AYDIN (A.A) - 18.11.2011 - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde, Alman kadın ile iki çocuğu ölü bulundu. Söke'ye bağlı Güllübahçe beldesi Yenimahalle Caddesi'nde Durmuş Doğan'a ait eve öğle saatlerinde gelen Orhan Akkoyun, kapıdaki ''Kapıda zehir var, gaza dikkat'' yazısını görünce, mahalle muhtarı Ramazan Akgüneş'e durumu bildirdi. Muhtar Akgüneş'in ihbarı üzerine eve gelen Jandarma ekipleri, Alman uyruklu İ.P (45) ile 6 ve 8 yaşlarında henüz isimleri öğrenilemeyen iki kız çocuğunu yer yatağında ölü buldu. Yapılan incelemede, annenin ve iki çocuğunun karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi. Annenin, dün gece evin tüm kapı ve pencerelerini üstlerinden bantlayarak kapattığı ve evin kapısına, ''Kapıda zehir var, gaza dikkat'' yazısı astıktan sonra açık olan ısıtıcı üzerine mangal kömürü koyduğu iddia edildi. Anne ve iki çocuğunun cesetleri Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İ.P'nin Almanya'daki Türk eşinden şiddet gördüğü için Söke'deki arkadaşının yanına geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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