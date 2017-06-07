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Spor

Alman kabinesi, İncirlik Üssü'nden çekilme planını onayladı

260 kişilik Alman askeri birliği İncirlik'ten Ürdün'e taşınacak

07 Haziran 2017 16:19

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik’te bulunan askerlerinin durumunu ele aldı.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının da yer aldığı yaklaşık 260 kişilik Alman askeri birliğinin İncirlik’ten Ürdün’e taşınması önerisini kabul ettiğini belirtti. 

Alman birliğinin Ürdün’ün El Azrak Hava Üssü'nde faaliyet göstereceğini ifade eden von der Leyen, taşınmadan dolayı keşif uçaklarının yaklaşık 2 ay, yakıt ikmal uçağının ise muhtemelen 3 hafta görev yapamayacağını söyledi. 

Taşınma nedeniyle DAEŞ ile mücadelede oluşabilecek boşluğu nasıl dolduracaklarını koalisyon güçleri ve ABD ile görüşeceklerini dile getiren von der Leyen, "Yapacağım çalışmanın sonucunu gelecek hafta Bakanlar Kurulu ve parlamentoya sunacağım" ifadelerini kullandı. 

Almanya, milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerine ziyaretini uygun bulmayan Türkiye’den askerlerini çekme konusunu gündeme getirmişti.

"Diyalog sürmeli"

Söz konusu kararın ardından ilk kez konuşan Angela Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini ifade etti. 

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