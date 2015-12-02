Alman istihbaratından Suudi uyarısı



BND'nin medyaya sızan analizine göre, "Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin eski mensuplarının dikkatli ve diplomatik yaklaşımının yerini ani ve müdahaleci bir politika aldı".

İkinci Veliaht Prens'e dikkat!

BND analizinde, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a dikkat çekildi. Muhammed bin Selman'ın ekonomi ve dış politikada gücü elinde toplaması eleştirildi.

Savunma Bakanı'nın, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud henüz hayattayken taht sırasını değiştirebilecek girişimlerde bulunma tehlikesine işaret edildi. Muhammed bin Selman'ın izlediği politikaların kraliyet ailesinin diğer üyelerinin ve halkın tepkisini çekme olasılığı vurgulandı.

ABD, Suudi-İran çekişmesini nasıl etkiledi?

BND'nin analizine göre, Suudi Arabistan'ın İran'la artan çekişmesinde ABD'nin tavrı belirleyici rol oynuyor. ABD'ye bölgede "stratejik koruyucu ve düzenleyici güç" olarak duyulan güven azalıyor. Bunun da etkisiyle "Tahran ile Riyad arasındaki karşılıklı dini-ideolojik düşmanlık ve kuşku derinleşiyor." İki ülke arasındaki stratejik rekabet, başta Suriye, Lübnan, Bahreyn ve Irak olmak üzere geniş bir coğrafyada gözleniyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, mart ayından bu yana Yemen'deki Şii Husi milislerine karşı savaşıyor. BND'ye göre, Suudiler Yemen'deki operasyonla, "bölgesel politikalarını uygulayabilmek için her türlü askeri, mali ve siyasi riske girmeye hazır olduklarını" ortaya koyuyor.

Suriye'de hedef Esad'ın devrilmesi

BND analizinde, Suriye'de Beşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılmasının Suudi Arabistan'ın öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Buna göre Riyad, Esad'ı devirerek, bir yandan bölgede İran'ın etkisini kırarken, diğer yandan Lübnan'daki Şii milisi Hizbullah'a Suriye'nin sağladığı desteği ortadan kaldırmayı hedefliyor.