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Deutsche Welle

Alman istihbaratından PKK iddialarına yanıt

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Türkiye'nin PKK ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

16 Kasım 2016 02:17

Alman iç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Hans-Georg Maaßen, Alman makamlarının PKK ile yeterince mücadele etmediği yönünde Türkiye'den yöneltilen suçlamaları geri çevirdi. Maaßen, "Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı açısından bunun tamamen haksız ve dayanaksız bir suçlama olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, yıllardır PKK'dan Almanya'ya ve Türkiye'ye bir zarar gelmemesi için çalıştıklarını belirterek Türkiye ile bu alanda iyi bir bilgi alışverişi ve işbirliği olduğunu kaydetti. Maaßen, sözkonusu işbirliğinin işlemediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Son dönemde üst düzey Türk yetkililer PKK konusunda Alman hükümetine ağır suçlama ve eleştirilerde bulunmuştu. Son olarak Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in Ankara ziyareti sırasında Almanya'daki 4 bin 500 PKK'lı için ceza kovuşturması olduğu halde sadece üç failin iade edildiğini söyledi. Çavuşoğlu geçen hafta da Almanya'nın teröre ve PKK'ya destek verdiği suçlamasında bulunarak, "Tüm teröristlerin Almanya'ya gitmesi tesadüf değil. Tüm teröristlere en çok desteği veren ülke Almanya. Türkiye'deki teröristlere en çok kucak açan ülke Almanya... PKK'lılar Almanya'nın her şehrinde PKK ve terör için para topluyor” şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce, "Almanya'nın teröristler ve PKK'lılar için güvenli bir ülke olduğu" şeklinde bir açıklama yapmıştı. PKK ABD, AB ve Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,rtr /SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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