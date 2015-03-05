Alman İstihbaratı'nda su baskını



BND'nin Berlin'in Mitte semtinde yapımı süren yeni binasındaki olay polis tarafından duyuruldu. BND inşaatı, Yapı İşleri ve Çevre Düzenlemesinden Sorumlu Federal Daire (BBR) tarafından yürütülüyor. Olayla ilgili ayrıntı vermekten kaçınan BBR, haberi doğrulamakla yetindi. BBR sözcüsü, soruşturma başlatıldığını söyledi. BND yetkilileri de konudan BBR'nin sorumlu olduğunu bildirdi.

Bir özel güvenlik şirketinin görev yaptığı bina, Almanya'nın en sıkı korunan inşaat alanları arasında sayılıyor. Polis, kimliği belirsiz kişiler hakkında inşaata zarar vermekten ötürü soruşturma başlattı. İnşaata zorla girildiğine dair bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.

Binanın açılışı gecikecek

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, birçok katı, kablo kanalları ve havalandırma boşluklarını basan su, milyonlarca euroluk hasara neden oldu.

Tamamlandığında yaklaşık 4 bin personelin görev yapacağı BND merkezinin inşaatına 2006 yılında başlandı. Güvenlik ve havalandırma sistemindeki sorunlar nedeniyle binanın açılışının gecikeceği, binanın hizmete girmesinin 2017 yılını bulabileceği açıklanmıştı.