Alman istihbaratında radikal İslamcı muhbir

Almanya'da Federal Anayasayı Koruma Dairesi bünyesinde radikal bir İslamcının muhbir olarak çalıştığının ortaya çıkması endişeye yol açtı. Söz konusu kişinin kuruma zarar verecek girişimlerde bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirten Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen, aşırı İslamcı muhbirin daha önce dikkat çekici bir davranışının saptanmadığını söyledi. Maaßen, söz konusu kişinin yakın çevresi bile fark etmeden radikalleştiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Muhbirin radikal İslamcı olduğu başka bir muhbir tarafından internette yaptığı sohbetler üzerinden tespit edildi. 51 yaşındaki kişinin sahte bir isim kullanarak radikal açıklamalarda bulunduğu ve istihbarat biriminin gizli bilgilerini ifşa ettiği belirtildi. Savcılık, muhbirin Nisan 2016’da Almanya’daki İslamcı grupları izlemek üzere görevlendirildiği açıkladı.

Köstebeğin internette sohbetinde “Anayasayı Koruma Teşkilatı’na düzenlenecek bir saldırının kuşkusuz Allah’ın da rıza vereceği bir eylem olacağını ve kendisinin İslamcı müminlere yardım için elinden gelen her şeyi yapacağını” söylediği de iddia edildi. Tespit edilen kişi ile ilgili "devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek ağır bir şiddet eylemi hazırlığı içinde olduğu ve gizli bilgilerin ifşası" suçlarından soruşturma başlatıldı.

"Başka kişileri de teşkilata sokabilirim"

Kendini Anayasayı Koruma Dairesi görevlisi olarak tanıtan radikal İslamcının internette sohbet ettiği bir kişiye kendi görüşlerinde olan başka kişileri de teşkilata sokabileceğini söylediği belirtildi. Bu kişinin ayrıca kendi görüşünde olan çevreleri, polisin yapacağı baskınlar ve diğer eylemler konusunda da uyardığı suçlamasında bulunuluyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, şüpheli kişinin İspanyol bir aile babası olduğu ve Alman vatandaşlığına geçtiğini yazdı.

Der Spiegel'in haber portalında yer alan haberde de bu kişinin 2014 yılında Selefi din adamı Muhammed Mahmud’u telefonla arayarak kendisine sadakat yemini ettiğini, Mahmud’un da şu sıralarda Suriye’de IŞİD saflarında mücadele verdiği bilgisi yer aldı. Ancak istihbarat birimlerinin incelemelerinde bu haber doğrulanmadı.

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dpa/ÇA/HS