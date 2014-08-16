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Dünya
Deutsche Welle

‘Alman istihbaratı Türkiye'yi dinledi’

Alman basınında yer alan bir haberde, Alman dış istihbarat teşkilatının (BND) yıllardır NATO partneri Türkiye'yi dinlediği iddia ediliyor.

16 Ağustos 2014 16:59


Alman ''Der Spiegel'' dergisinin haberine göre, Alman hükümetinin 2009'da hazırladığı güncel görev profilinde, Türkiye'nin açıklığa kavuşturulacak resmi bir hedef olarak yer aldığı belirtiliyor.

Alman hükümetinin, 4 yılda bir BND'nin ağırlıklı hedeflerini belirlediği ifade edilirken, raporda güncel profilin Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) casusluk faaliyetlerinden dolayı yenilenmediği kaydediliyor.

'Kerry ve Clinton da dinlendi'

Haberde BND'nin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de en az bir görüşmesini dinlediği kaydediliyor. Kerry'nin uydu telefonuyla yaptığı görüşmenin BND'nin Ortadoğu üzerindeki dinleme ağına takıldığı belirtilen haberde, benzer bir şekilde bir yıl önce de ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile yaptığı bir telefon görüşmesinin dinlendiği öne sürülüyor. Bu olayla ilgili haberlere dün Süddeutsche Zeitung ile Kuzey Alman (NDR) ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumları (WDR) da yer vermişti.

Der Spiegel'in haberinde Alman istihbarat makamlarının, söz konusu kişilerin doğrudan hedef alınmadığını, tesadüfi şekilde dinlemeye takıldıklarını ifade ettikleri kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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