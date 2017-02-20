Alman istihbaratı dezenformasyona karşı uyardı

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, yabancı istihbarat servislerinin Almanya’da başlayacak seçim kampanyalarını etkileme girişiminde bulunacaklarını tahmin ettiklerini kaydetti.

Maaßen, Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda "Yanlış bilgi vererek yönlendirme girişimlerine, sahte haberler yayarak birtakım olumsuz gelişmelerin medyaya yansımasına ya da kaynağı belli olmayan sahte haberlere hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

Dezenformasyon uyarasında bulunan Maaßen, "Bu tür yanlış yönlendirme girişimlerinin gelecekte de yapılacağından yola çıkabiliriz” ifadesini de kullandı.

Hacker saldırıları

Almanya’da da kamuoyunu etkileme girişimlerinin olacağını tahmin ettiğini ve bu kapsamda geçen aylarda hacker saldırıları saptadıklarını söyleyen Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Ne tür verilerin alındığını, başka saldırılar da olup olmadığını bilmiyoruz. Burada asıl önemli olan karşımızdakilerin bu verileri bize karşı kullanıp kullanmayacağıdır” açıklamasını da yaptı.

Maaßen, “Hasımlarımız ortaya yanlış bilgiler saçabilir. Bunu yapmak ister mi, o, siyasi bir karardır ve eğer bu konunun içinde Rusya varsa, Rusya’nın vereceği karardır” dedi.

ABD güvenlik birimleri Ocak ayının başında yayınladığı bir raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'deki başkanlık seçimini bugünkü Başkan Donald Trump lehine etkilemek üzere bir siber kampanya düzenlemesi emrini verdiği iddia edilmişti. Bu iddia bilgisayar korsanlarının Avrupa ülkelerindeki seçimleri etkilemek üzere harekete geçebilecekleri endişesini uyandırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/GA