Alman istihbaratı Cuma namazına gidenleri fişlemiş

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Yeşiller Milletvekili Belit Onay, Anayasa Koruma Örgütü'nün eyalette sürekli cuma namazına giden yüzlerce Müslümanı fişlediğinin ortaya çıktığını açıkladı.

NSU cinayetleri esnasında adı birçok skandala karışan 'Verfassungsschutz' ( Anayasa Koruma Örgütü), yani Almanya iç istihbarat birimi, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde CDU/FDP hükümeti döneminde bir başka skandala imza attığı öğrenildi. 2013 yılı başındaki eyalet seçimleriyle hükümeti devralan SPD/Yeşiller koalisyonu, 'Verfassungsschutz'da (Anayasa Koruma Örgütü) reforma gitmeyi kararlaştırdılar.

Cuma namazına gidenler takibe alınmış

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Uzun’un haberine göre, reform kapsamında CDU/FDP döneminde birçok insanın bu kurum tarafından haksız yere takibe alındığı anlaşıldı. Buna göre kaydedilen verilerin yüzde 40'ının haksız veya sıkıntılı olduğu vurgulandı. Ancak bunların içerisinde yaklaşık 100 kişinin sürekli olarak Cuma namazlarına katıldıkları için verileri takibe alındığı da ortaya çıktı. Aşağı Saksonya eyalet milletvekili Belit Onay bunun korkunç olduğunu vurgularken, "Binlerce kişinin haksız yere Anayasa Koruma Örgütü tarafından takibe alınıp verilerinin kaydedilmesi akıl almaz bir durum. Özellikle de insanların ibadet etmek üzere gittikleri camilerde takibe alınmaları hukuka aykırıdır. Almanya anayasası herkese din ve vicdan özgürlüğü tanımaktadır. Anayasa Koruma Örgütü bunu nasıl ihlal edebilir?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Aşağı Saksonya'daki ilk vaka değil

Bunun eyalette ilk fişleme olayı olmadığına dikkat çeken genç milletvekili Onay, "CDU'lu İçişleri Bakanı Uwe Schünemann döneminde cami kontrolleri altında Cuma namazları esnasında camiler basılıp, cami ziyaretçileri kontrol ediliyordu. Bu yöntemle yaklaşık 4000 suçsuz insan anayasal haklar hiçe sayılarak kontrol edildi. Yine Schünemann döneminde Anayasa Koruma Örgütü 'İslamist Listesi' adı altında bir broşür yayımlayarak Müslümanları hedef göstermişti" diye hatırlatmalarda bulundu.

Irkçılığın ve önyargıların neredeyse kurumsal bir boyuta ulaştığı bu dönemde CDU'lu Aygül Özkan'ın bakan olduğunu da hatırlatan Belit Onay, bundan sonraki reform sürecinde güvenlik birimlerindeki bu önyargı ve ırkçılıkla da mücadele edeceklerini dile getiren Onay, "Yeni SPD/Yeşiller koalisyonu bu konuda kararlı. Yeni Anayasayı Koruma Örgütü başkanı Maren Brandenburger de özellikle Müslüman derneklerle ilişikleri kuvvetlendirerek devlet kurumlarına karşı azalmış olan güveni tazeledi. NSU cinayetleri kapsamında ve eyaletimizde yaşananlardan ders çıkartıp bu sorunlara çözüm üretmeliyiz" diye konuştu.