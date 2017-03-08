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Dünya
Deutsche Welle

Alman istihbaratı: Ankara’nın Almanya'daki faaliyetleri arttı

Almanya’nın iç istihbarat servisi, Türk hükümetinin Almanya’daki istihbarat faaliyetlerinde çarpıcı bir artış görüldüğünü açıkladı.

08 Mart 2017 20:53

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen "Türkiye'nin Almanya'daki istihbarat faaliyetlerinde çarpıcı bir artış” görüldüğünü açıkladı. Maaßen Ankara tarafından yönlendirilen faaliyetler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif kişilerin izlenmesi, kişilerin etki altına alınmaya çalışılması, propaganda ve dezenformasyon kampanyaları olduğunu belirtti. Maaßen Türkiye'deki gerginliklerin Almanya'daki güvenlik durumu üzerinde uzun süredir etkili olduğunu söyledi.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Türkiye vatandaşı seçmen, anayasaya değişikliği referandumunda oy kullanmak için sandık başına gidecek. Vatandaşlar, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek. Referandum öncesinde Türkiye hükümeti temsilcilerinin referandum etkinliklerinin iptal edilmesi Berlin-Ankara hattında iplerin gerilmesine yol açmıştı.

Almanya'da bu gerginlik öncesinde de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı imamların Ankara adına casusluk yaptığı iddiası büyük tartışma yaratmıştı. İmamların Gülen sempatizanı olduğu belirtilen 28 kişi ve 11 kurum hakkında Ankara'ya bilgi ilettiği iddia edilmişti. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara'ya iletildiği ileri sürülmüştü.

İddialar Almanya'da eyalet yönetimlerinin DİTİB ile yaptıkları resmi işbirliğini sorgulamasına yol açmıştı.

Alman polisi Şubat ayı ortasında da Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 4 DİTİB imamının evine operasyon düzenlemişti. Almanya Federal Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada Alman Ceza Yasası'nın 99. maddesi uyarınca 'yabancı bir ülke adına casusluk yapmak' suçundan soruşturma yürütüldüğü ve Federal Mahkeme (Yargıtay) hâkimlerinin kararı uyarınca da operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA / EC/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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