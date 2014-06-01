Alman istihbaratı Amerikan ve İngiliz istihbaratlarının izinde

Alman Dış İstihbarat Servisi (BND), yabancı ülkelerdeki sosyal paylaşım sitelerinde eşzamanlı izleme yapabilmek amacıyla teknik yatırım yapacak.

Radikal’in haberine göre, BND’den sızan ve konu kısmında “izleme verilerinin eşzamanlı olarak analiz edilmesi” yazan evrakta, Almanya dışındaki ülkelerde Twitter, Facebook ve Flickr gibi sosyal paylaşım sitelerini yakın takibe alabilmek için teknik yatırımda bulunulacağı ifade ediliyor. Telekomünikasyon iletişiminde takibat ve kayıt işlemlerinde BND, öncelikle Amerikan istihbarat örgütü NSA ve İngiliz istihbarat örgütü GCHQ’yu örnek alıyor.

Yapılacak teknik yatırımla BND, sosyal paylaşım ağ kullanıcılarının hesaplarındaki verileri eş zamanlı olarak takip edebilecek. BND, yıl içerisinde alt yapısını tamamladıktan sonra internet blogları, forumlar, internet portalları ve sosyal paylaşım sitelerini sistematik olarak analiz edebilecek. Böylelikle diğer ülkelerdeki toplumların görüş ve tutumları da anında BND’ye, o ülkedeki durum hakkında anlık bir bilgi vermiş olacak.

Söz konusu evrakta, teknik modernizasyon programının bir parçası olduğu belirtilen çalışmaların, 2020 yılına kadar devam edeceği ve çalışmaların maliyetinin yaklaşık 300 milyon avro olacağı, Federal Meclis’in (Bundestag) de önümüzdeki hafta bütçeyi onaylamasının beklendiği ifade edildi.

Hükümet de sosyal medyayı da takibe almaya hazırlanıyor

Benzer bir çalışma Türkiye’de de gerçekleşiyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) bünyesinde kritik bir çalışma için düğmeye basılmıştı. Buna göre, TİB’e, sosyal iletişim ağları ve telefon hatlarının takibi için bir izleme merkezi kurulması için talimat verilmişti. Sosyal İzleme Merkezi adını taşıyan birim, öncelikli olan sosyal paylaşım siteleri Twitter, Facebook, Gmail ve Yandex gibi iletişim araçlarını yakından takip altına almayı hedefliyor.