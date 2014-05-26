Alman istihbaratı bir yılda 300 belge silmiş

Almanya’da, 2001-2007 yılları arasında sekizi Türk kökenli olmak üzere 10 kişinin öldürüldüğü neo-Nazi seri cinayetlerinde istihbarat teşkilatının rolünü ortaya koyan bir Kitap yayınlandı. Alman gazeteciler Stefan Aust ve Dirk Laabs’ın kaleme aldığı kitap, istihbarat teşkilatının; sekiz Türk’ü öldüren neo-Nazi örgüt ile bağlantısı olan muhbirlerin dosyalarının nasıl silindiğini anlatıyor.

Radikal’in haberine göre kitap, Alman istihbaratı Anayasayı Koruma Dairesi’nin (BFV) iddiasının aksine cinayetleri işleyen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyelerini 1990’lı yılların başından beri izlediğini, bu bağlantıyı kanıtlayan belgelerin silinmesi emri verildiğini aktarıyor. Kitabın iddiasına göre bir yılda 300 belge silindi.

Alman istihbaratı ve polisi sekizi Türk on kişinin öldürüldüğü cinayetlerde aşırı sağ şüphesi olduğunu reddetmiş, cinayetlerin Türklerin arasındaki sorunlardan kaynaklandığı üzerinde durmuştu. İstihbarat teşkilatı da NSU’nun cinayetleri işlediğinden haberdar olmadıklarını söylemişti.

Kitaba göre ise istihbarat en azından 1996’dan beri NSU’yu yakından izliyordu. 1993’te BFV neo-Nazilere yönelik faaliyetlerini artırdı. Türklerin öldürüldüğü Mölln ve Solingen’deki kundaklamaların ardından neo-Nazilerin organize terör şeklinde hareket ettiklerine dair kanı oluştu. Aşırıcı faaliyetlerden sorumlu olan İkinci Birim, birçok genç ajanı işe aldı. Bunlardan biri de Lothar Lingen kod adlı ajandı.

34 yaşında olan Lingen, genç neo-Nazilerin muhbir olarak teşkilata çalışmalarını sağlayan birimin başına getirildi. Lingen ve ekibi kısa sürede çok sayıda muhbir buldu. ‘Primus’, ‘Tarif’ ve ‘Corelli’ kod adlı ajanlar ise en başarılarıydı. Nazi çevrelerinde olan biten her şeyi istihbarata bildiren bu üç muhbir NSU örgütüne de çok yakındı. Yıllar içinde NSU ile doğrudan bağlantısı bulunan muhbirlerin sayısı 20’yi aşmıştı.

Daha sonra Lingen, BFV’nin veri tabanında NSU üyeleri ile bağlantısı bulunan muhbirleri aramaya başladı. 37 dosya incelenirken Lingen 6 ismi şüpheli buldu. 9 Kasım’da Lingen’ın ekibinden biri arşivi arayarak bu muhbirlerin dosyalarının silinmesini istedi. Özellikle silinmesi istenen kişi ise ‘Tarif’ idi. Arşivdeki görevli belgeleri silmeyi reddedince Lingen’ın imzasını taşıyan yazılı bir emir çıkarıldı.

Kitabı kaleme alan gazetecilerden Dirk Laabs, 2013’te ‘Tarif’ kod adlı muhbir Mihael See’yi İsviçre’de buldu. See, NSU üyelerinin saklanacaklarını Federal Polis Bürosu’na ilettiğini ancak üstlerinin bu izi sürmesini istemediğini aktardı.