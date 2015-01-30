Alman İstihbaratı 220 milyon sms, telefon konuşması ve sosyal hesabı takip ediyor

BND'nin hergün milyonlarca telefon, kısa mesaj ve sosyal hesabı takip ettiği kaydedildi.



Die Zeit gazetesinin haberine göre, BND günlük 220 milyon telefon, kısa mesaj ve sosyal hesabı takip ediyor. Gazetenin BND belgelerine dayandırdığı haberde, 2 milyon telefon görüşmesinin ise günlük olarak ve sürekli kaydedildiği belirtildi.

Takip edilen görüşmelerin Almanya dışından yapılan görüşmeler ve atılan kısa mesajlar olduğu kaydedilirken, daha çok mobil telefon ve uydu üzerinden yapılan görüşmeleri içerdiği vurgulandı.



Takip edilen ve kaydedilen verilerin on yıl boyunca saklandığı da belirtildi. Zeit Online, BND'nin bu kayıt işlemlerini Schöningen, Reinhausen, Bad Aibling ve Gablingen'de bulunan merkezlerden yaptığını, toplanan verilerin yılda 11 milyarı bulduğunu yazdı.

300 milyon Euro'luk bütçe

BND geçtiğimiz Kasım ayında 'Stratejik Teknoloji Girişimi' olarak adlandırılan ve internet üzerinden yapılan şifreli görüşme ve yazışmaları da takip etmek için 300 milyon Euro'luk ek bütçe talep etmiş, 2015 bütçesi içerisinde bunun 28 milyonluk kısmı onaylanmıştı.



BND, bu alandaki açığını gidermek için, 2020 yılına kadar toplamda 300 milyon yatırım yaparak, internet üzerinden yapılan şifreli SSL ve HTTPS bağlantılarını da takip edebilmeyi hedefliyor.