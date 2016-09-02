Alman istihbarat servisi hakkında ağır ithamlar



Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nun (WDR) ortak haberine göre, dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND) dinleme faaliyetleri sırasında yasaları ihlal ediyor.

BND ile ilgili iddialar Federal Hükümetin Veri Koruma ve Enformasyon Özgürlüğü Sorumlusu Andrea Voßhoff'un raporunda yer aldı. Voßhoff'un "gizli" damgalı 60 sayfalık raporunda istihbarat servisinin sistematik ve düzenli olarak yasaları ihlal ettiği, kuruluş yasasıyla belirlenen yasal çerçevenin dışına çıktığı vurgulandı.

NSA ile işbirliği

Voßhoff, denetlemeleri sırasında BND'nin haberleşme trafiğini tararken kullandığı arama kriterlerini belirleme konusunda engellendiğini vurguladı. Voßhoff'un tesbitlerine göre, BND dinleme çalışmasında ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait arama kriterlerini de herhangi bir kontrole tabi tutmaksızın devralıyor. Andrea Voßhoff raporunda bu uygulamayı "BND Yasası'nın ağır ihlali" olarak yorumladı.

BND'nin NSA ile işbirliği uzun yıllardır Federal Meclis'teki NSA Faaliyetlerini Araştırma Komisyonu tarafından araştırılıyor. Muhalefet temsilcileri, Voßhoff raporunun BND'nin dinleme faaliyetlerine ilişkin kaygılarını doğrular nitelikte olduğunu açıkladılar.

Rapora tepkiler

Federal Meclis'teki NSA Faaliyetlerini Araştırma Komisyonu'nun üyesi, Yeşiller Partisi milletvekili Konstantin von Notz, "raporun tartışmasız bir netlik ve keskinlikte olduğunu" söyledi. Sol Parti milletvekili Martina Renner ise "raporun tesbitlerini ürkütücü bulduğunu" açıkladı.

NSA Faaliyetlerini Araştırma Komisyonu'nun Başkanı, Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi milletvekili Patrick Sensburg, raporun belli adımların atılmasını gerektirdiğini söyledi. Sensburg, "Elbette Meclis Araştırma Komisyonu olarak BND'nin hangi önlemlere başvurduğunu sorgulayacağız" dedi.