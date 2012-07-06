Alman istihbarat şefi: Çalışanlar beni kandırdı

Başında olduğu kurumun, 8'i Türk 10 kişinin Neo-Nazilerce öldürülmesiyle ilgili dosyayı imha ettiğinin ortaya çıkmasının ardından emekliliğini isteyen federal iç istihbarat şefi Heinz Fromm, çalışanları tarafından kandırıldığını söyledi.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı (BfV) Fromm, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle sorumlu tutulan aşırı sağcı “Nasyonalsosyalist Yeraltı” (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetleri araştıran Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nda ifade verdi.

Fromm, 31 Temmuz'da görevinden alınma talebinin cinayetlerin soruşturulması konusunda yapılan hatadan dolayı değil, bu hatayı örtbas edilmeye çalışılması olduğunu belirterek, çalışanlarının kendisini kandırdığını savundu.

Dosyalar imha edildiği için görevinden ayrılmayı talep ettiğini, bu konuda başka bir nedenin olmadığını belirten Fromm, dosyaların neden imha edildiği konusunda ikna edici bir açıklamasının olmadığını ifade etti.

Fromm, dosyaların imha edilmesinin BfV'nin itibar kaybına yol açtığını söyledi.



'Soruşturmada hata yaptık'



NSU cinayetlerinin soruşturulmasında hata yapıldığını kabul eden Fromm, “Cinayetler soruşturulduğunda aşırı sağla bağlantı bulamadık. Bu analitik bir hata” ifadelerini kullandı.

NSU üyelerinin 2001 yılından sonra aranmasının durdurulduğunu anlatan Fromm, “Bugün bakıldığında bu da bir hataydı” dedi.

Aşırı sağ terörünü “ağrı bir yük” olarak nitelendiren Fromm, bu olayın Alman güvenlik birimleri için ağır bir yenilgi olduğunu belirtti.

Aşırı sağla mücadelede muhbirlerin kullanılmasının önemli olduğunu ifade eden Fromm, muhbirlerin çalışmalarını mümkün olduğu kadar kontrol ettiklerini, bilgilerin de güvenilir olması yönünde araştırma yaptıklarını kaydetti.

Araştırma Komisyonu'nda, Fromm'dan önce dinlenen ve dosyaların imha edildiği birimin müdürü olan kişi ise dosyaların neden imha edildiğini söylemedi ve bu konuyla ilgili susma hakkını kullandı.



Loto benzetmesi



Komisyon üyesi Clemens Binninger, BfV'nin dosyalama yöntemini “loto oynamaya” benzeterek, “Bazı dosyalar siliniyor, bazıları 15 yıl kalıyor” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Sebastian Edathy, BfV'de 2011 yılında 15 yıllık dosyaları imha etme girişimi bulunduğunu ancak NSU üyelerinin açığa çıkmasıyla daha sonraki yıllara ait dosyaların da imha edilmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) komisyon üyesi Eva Högl de “bir şeylerin örtbas edilmek istediği” şüphesinin kalkmadığını belirtti.

Öte yandan, Bavyera Eyalet Meclisi'nde kurulan ve NSU cinayetlerini araştıracak Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaptı. Eyalet Meclis Araştırma Komisyonu Bavyera'da NSU tarafından işlenen 5 cinayeti araştıracak.

Fromm, NSU ile ilgili dosyaların imha edildiğinin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz'da geçerli olmak üzere görevinden alınma talebinde bulunmuştu. Alman İçişleri Bakanı Hans-Pater Friedrich, Fromm'un bu talebini kabul etmişti.