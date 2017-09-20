Alman istihbarat çalışanına tecilli hapis cezası

Almanya'da geniş yankı uyandıran, "Anayasayı Koruma Teşkilatı'na sızan radikal İslamcı" davasında karar çıktı. Gizli bilgileri 'can sıkıntısından' paylaştığını söyleyen sanığın cezası tecil edildi.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bir çalışanı hakkındaki, Düsseldorf Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. 9. Ceza Dairesi, zanlıyı bir yıl hapis cezasına çarptırdı ancak daha sonra cezayı tecil etti. Mahkeme kararında sanığın internette radikal İslamcı olduğunu sandığı kişilere görevini ve teşkilatın çalışmalarını ifşa ettiğini vurguladı.

Olay geçen yıl Kasım ayında ortaya çıktığında Almanya'da geniş yankı bulmuş ve tartışmalara yol açmıştı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nin verdiği bilgilere göre geçen yıl Temmuz ayında işe alınarak İslamcı grupları izlemek üzere görevlendirilen sanık, bilgileri gizli tutma sorumluluğu taşıdığına dair bir belge de imzaladı. 52 yaşındaki sanık bu dönemde Facebook'ta takma isimlerle şiddete meyilli Selefi çevrelerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Anayasayı Koruma Teşkilatı çalışanları şüphe üzerine 2016 Kasım ayında tıpkı sanık gibi takma isim kullanarak sanığın Facebook hesabıyla iletişime geçti. Sanığın radikal İslamcı olduğunu sandığı kişiyle yazışarak görevini ifşa ettiği ve teşkilatla ilgili gizli bilgiler verdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra sanığın internette sohbet ettiği radikal İslamcı bir kişiye kendi görüşlerinde olan başka kişileri de teşkilata sokabileceğini söylediği belirtildi.

52 yaşındaki sanığın internette yazıştığı radikal İslamcılara Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Bonn'daki Selefi çevrelerde görevlendirdiği muhbirler hakkında bilgi verdiği de ortaya çıktı.

"Can sıkıntısından radikal çevrelere girmiş"

Dört çocuk babası sanık dava sürecinde verdiği ifadelerde, can sıkıntısından ve ailevi sıkıntılarından kaçmak için kimliğini gizleyerek radikal gruplarla chat yapmaya başladığını söyledi. İslamcı çevrelere girişini, "can sıkıntısıyla başlayan bir oyun" diye tanımlayarak, amacının "gerçeklerden kaçmak" olduğunu ifade etti. Biri engelli dört çocuğu olduğunu söyleyen sanık, çalışmadığı, engelli oğluyla ilgilendiği hafta sonlarında internette İslamcılarla iletişimde bulunduğunu anlattı. Ancak internette iletişime geçtiği İslamcılarla hiçbir zaman buluşmadığını savundu.

35 yıl bankada çalıştı

52 yaşındaki sanık Anayasayı Koruma Teşkilatı'na girmeden önce 35 yıl bankada çalıştı. Bu süre içinde yönetici konumuna yükseldiğini ancak yaptığı işten çok sıkıldığını belirten sanık önce orduya başvurduğunu ancak yüksek tansiyon sorunu nedeniyle kabul edilmediğini belirtti. Sanık bunun üzerine sonraki tercihinin Anayasayı Koruma Teşkilatı olduğunu söyledi.

Mahkemenin sanık hakkında verdiği bir yıllık hapis cezası ve cezanın tecil edilmesi kararı henüz kesinleşmedi. Sanık ya da savcılığın kararı temyiz edebileceği belirtildi.