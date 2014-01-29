T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman İslam Konferansı yeniden yapılanıyor

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, ilk kez 2006 yılında düzenlenen İslam Konferansı'nı yeniden yapılandırmak için harekete geçti.

29 Ocak 2014 17:22


Aralık ayında kurulan Merkel hükümetinde Federal İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Thomas de Maizière, Almanya'daki Müslümanlar tarafından kurulan 7 derneğin temsilcisi ile bir araya geldi.

Görüşmede İslam Konferansı'nın yeniden yapılandırılması, hedef ve işleyişi ele alındı. İslam Konferansı ilk kez 2006 yılında, dönemin Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından düzenlenmişti. Alman Basın Ajansı dpa'ya görüşlerini açıklayan Müslüman derneklerinin temsilcileri, de Maizière'in İslam Konferansı'nı yeniden yapılandırma girişimi ve organizasyonun güvenlik politikalarından ziyade toplumsal sorunlara odaklanması gereğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Mart ayında yeniden toplanacaklar

İçişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Thomas de Maizière, görüşmeyi "olumlu ve yapıcı" sözleriyle niteledi. Taraflar arasındaki diyalogun önümüzdeki haftalarda muhtelif düzeylerde sürdürüleceği, Bakan de Maizière'in mart ayında Müslüman kuruluşların temsilcileriyle tekrar bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Bu toplantıda İslam Konferansı'nın gelecekteki yapısına netlik kazandırılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Thomas de Maizière ile yaptıkları ilk toplantının olumlu geçtiğini kaydeden "Almanya Türk Toplumu" Derneğinin Genel Başkanı Kenan Kolat, mevcut çalışma gruplarının sayısının azaltılmasının planlandığını söyledi. Kolat, hastane, bakım evi ve cezaevlerinde İslami din görevlilerinin görev yapması ve söz konusu kurumların Müslümanların ihtiyaçlarını daha fazla dikkate alması noktalarında mutabakat sağlandığını kaydetti.

Dini ve sosyal hizmetlere ağırlık verilecek

İslam Kültür Merkezleri Genel Sekreteri Seyfi Öğütlü, toplantıda Müslümanlara yönelik dini ve sosyal hizmetlerin gündeme geldiğini söyledi.

Alman Basın Ajansı dpa'ya konuşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Dr. Bekir Alboğa, toplantı ortamını "samimi ve dostane" sözleriyle niteledi.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, de Maizière'in selefi Hans-Peter Friedrich döneminde İslami kuruluşlara saygısızlık edildiğini ileri sürerek, "Bu tür uygulamalara artık bir son verilmelidir" dedi. Beck, İslam Konferansı gündeminde öncelikle İslam dininin Almanya'daki hukuki konumunun tartışılmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBakanı ThomasMaizièreKonferansıAralıkMerkelFederalBakanlığıThomasMaizière Almanya MüslümanlarBakanı Wolfgang SchäubleBasın AjansıMüslümanMartBakanıBakanTürk Toplumu34; Derneğinin Genel Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24