Alman İslam Konferansı yeniden yapılanıyor



Aralık ayında kurulan Merkel hükümetinde Federal İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Thomas de Maizière, Almanya'daki Müslümanlar tarafından kurulan 7 derneğin temsilcisi ile bir araya geldi.

Görüşmede İslam Konferansı'nın yeniden yapılandırılması, hedef ve işleyişi ele alındı. İslam Konferansı ilk kez 2006 yılında, dönemin Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından düzenlenmişti. Alman Basın Ajansı dpa'ya görüşlerini açıklayan Müslüman derneklerinin temsilcileri, de Maizière'in İslam Konferansı'nı yeniden yapılandırma girişimi ve organizasyonun güvenlik politikalarından ziyade toplumsal sorunlara odaklanması gereğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Mart ayında yeniden toplanacaklar

İçişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Thomas de Maizière, görüşmeyi "olumlu ve yapıcı" sözleriyle niteledi. Taraflar arasındaki diyalogun önümüzdeki haftalarda muhtelif düzeylerde sürdürüleceği, Bakan de Maizière'in mart ayında Müslüman kuruluşların temsilcileriyle tekrar bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Bu toplantıda İslam Konferansı'nın gelecekteki yapısına netlik kazandırılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Thomas de Maizière ile yaptıkları ilk toplantının olumlu geçtiğini kaydeden "Almanya Türk Toplumu" Derneğinin Genel Başkanı Kenan Kolat, mevcut çalışma gruplarının sayısının azaltılmasının planlandığını söyledi. Kolat, hastane, bakım evi ve cezaevlerinde İslami din görevlilerinin görev yapması ve söz konusu kurumların Müslümanların ihtiyaçlarını daha fazla dikkate alması noktalarında mutabakat sağlandığını kaydetti.

Dini ve sosyal hizmetlere ağırlık verilecek

İslam Kültür Merkezleri Genel Sekreteri Seyfi Öğütlü, toplantıda Müslümanlara yönelik dini ve sosyal hizmetlerin gündeme geldiğini söyledi.

Alman Basın Ajansı dpa'ya konuşan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Dr. Bekir Alboğa, toplantı ortamını "samimi ve dostane" sözleriyle niteledi.

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, de Maizière'in selefi Hans-Peter Friedrich döneminde İslami kuruluşlara saygısızlık edildiğini ileri sürerek, "Bu tür uygulamalara artık bir son verilmelidir" dedi. Beck, İslam Konferansı gündeminde öncelikle İslam dininin Almanya'daki hukuki konumunun tartışılmasını istedi.