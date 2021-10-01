Alman ilaç şirketinin ürettiği ilacın erken test sonuçları çıktı: Covid ölümlerini engellemede yüzde 50 etkili

Alman ilaç şirketi Merck’in ürettiği yeni bir antiviral ilaç, erken deneme testi sonuçlarına göre Covid nedeniyle hastaneye başvuru ve ölümleri yüzde 50 engelledi.

The Independent’ta yer alan habere göre, hap halinde kullanılan ilacın tüm test süreçleri tamamlanıp sağlık otoritelerinden onay alınırsa, Covid testi pozitif çıkan kişilerde hastalığın ilerlememesi için büyük bir aşama kaydedilmiş olacak.

Merck, erken test sonuçlarının semptom gösterdikten sonra beş gün içinde ilacı alan hastalarda, hastaneye yatma ya da Covid nedeniyle ölme riski yüzde 50 oranında düştü.

Molnupiravir olara bilinen ilacın virüsün kullandığı bir enzime müdahale ederek genetik kodunu kopyaladığı ve çoğalttığı belirtiliyor.