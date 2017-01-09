Alman ihracatında yeni rekor

Almanya'nın ihracatı kasım ayında yeni bir rekora ulaştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman şirketlerinin ihracat tutarı 108 milyar 500 milyon euro olarak kaydedildi. 2015 Kasım ayına göre yüzde 5,6'lık artış anlamına gelen bu miktarın, şimdiye kadar aylık bazda kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Kasım ayında Almanya'ya ithalatta da 85 milyar 800 milyon euro ile rekor kırıldı. İthalatın, 2015 Kasım ayına göre yüzde 4,5 artış gösterdiği kaydedildi.

Alman şirketlerin ihracatındaki en büyük artışın AB dışındaki ülkelerde kaydedildiği belirtiliyor. AB dışındaki ülkelere ihracatın yüzde 7,6'lık artışla 45 milyar 200 milyon euro olarak kaydedildiği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu ülkelerden ithalat da yüzde 3,9 oranında arttı.

En fazla ihracat AB ülkelerine

Toplamda ise Almanya'dan en fazla ihracat yine AB ülkelerine yapıldı. Kasım ayında AB ülkelerine bir önceki yıla göre yüzde 4,3'lük artışla 63 milyar 200 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerinden ithalat ise yüzde 4,8 oranında arttı.

Federal İstatistik Dairesi'nin kasım ayında açıkladığı 2015 yılına dair dış ticaret sıralamasında Türkiye ihracatta 22 milyar 284 milyon euroyla 14'üncü, ithalatta 14 milyar 532 milyon euroyla 17'nci sırada yer alıyor. 2015 verilerine göre Türkiye, 7 milyar 752 milyon euro ile Almanya'nın en büyük dış ticaret fazlası verdiği 11'inci ülke konumunda.

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DW,AFP/BK,BÖ