T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ihracatında yeni rekor

Alman şirketler kasım ayında yeni bir ihracat rekoruna imza attı. Şirketler 108,5 milyar euroluk ihracat yaparken, ithalatta da rekor kırıldı. 2015 verilerine göre Türkiye ihracatta 14, ithalatta 17'nci sırada.

09 Ocak 2017 17:19

Almanya'nın ihracatı kasım ayında yeni bir rekora ulaştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman şirketlerinin ihracat tutarı 108 milyar 500 milyon euro olarak kaydedildi. 2015 Kasım ayına göre yüzde 5,6'lık artış anlamına gelen bu miktarın, şimdiye kadar aylık bazda kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Kasım ayında Almanya'ya ithalatta da 85 milyar 800 milyon euro ile rekor kırıldı. İthalatın, 2015 Kasım ayına göre yüzde 4,5 artış gösterdiği kaydedildi.

Alman şirketlerin ihracatındaki en büyük artışın AB dışındaki ülkelerde kaydedildiği belirtiliyor. AB dışındaki ülkelere ihracatın yüzde 7,6'lık artışla 45 milyar 200 milyon euro olarak kaydedildiği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu ülkelerden ithalat da yüzde 3,9 oranında arttı.

En fazla ihracat AB ülkelerine

Toplamda ise Almanya'dan en fazla ihracat yine AB ülkelerine yapıldı. Kasım ayında AB ülkelerine bir önceki yıla göre yüzde 4,3'lük artışla 63 milyar 200 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerinden ithalat ise yüzde 4,8 oranında arttı.

Federal İstatistik Dairesi'nin kasım ayında açıkladığı 2015 yılına dair dış ticaret sıralamasında Türkiye ihracatta 22 milyar 284 milyon euroyla 14'üncü, ithalatta 14 milyar 532 milyon euroyla 17'nci sırada yer alıyor. 2015 verilerine göre Türkiye, 7 milyar 752 milyon euro ile Almanya'nın en büyük dış ticaret fazlası verdiği 11'inci ülke konumunda.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeDairesiKasımAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DWAFP/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24