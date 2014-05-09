Alman ihracatında Ukrayna endişesi



Almanya'nın dış ticareti açısından mart ayı pek verimli olmadı. Alman mallarına Avrupa'dan gelen talep durgunlaştı, ABD'den ise azaldı. Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ihracat bir önceki aya oranla yüzde 1,8 oranında geriledi.

Ancak Alman Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği Başkanı Anton Börner'e göre endişelenmeye gerek yok. Böyle bir düşüşün olabileceğini daha önce tahmin ettiklerini ifade eden Börner, yatırım mallarıyla iş yaptıkları için bunların normal dönemsel dalgalanmalar olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kriz nedeniyle Rusya ve Ukrayna ile ticari ilişkilerin sendelediğine dikkat çeken Anton Börner, ancak olumlu gelişmeler de kaydedildiğini ifade etti.

Börner, “Güney Avrupa ülkelerinin yeniden kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasını görmek olumlu bir gelişme. Ayrıca Euro Bölgesi dışında da hızlı büyüme kaydedilmesi çok güzel... ABD ve Asya güçleniyor ve biz bunu uzun vadede çok olumlu buluyoruz… Ayrıca geçen yıl dış ticaret hacmimiz 2 trilyon euronun üzerine çıktı“ diye konuştu.

İhracatta artış var

Daha önce yaptığı yıllık tahminlerine hala bağlı kalan Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği, ihracatın yüzde 3,5 ila 4 oranında artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Rakamlar da Almanya'nın bir önceki yıla oranla pek kötü durumda olmadığını gösteriyor. Alman şirketleri, mart ayında 2013 Mart'ına oranla yüzde 1,9 daha fazla ihracat yaptı. 2014'ün ilk çeyreğinde elde edilen ihracat rakamları bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 3 daha fazla. Buna karşın Almanya'nın ithalatı ise yüzde 0,9 oranında gerileme kaydetti.

Güçlü euro Alman ürünlerini dünya pazarında pahalı hale getirse de hizmetler sektörünün uzun vadede yatırım mallarındaki kaybı telafi edebileceği tahmin ediliyor. Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği'nin 2030 yılı için yaptığı hesaplamaya göre, Almanya'dan hizmet ihracatı mal ihracatı ile aynı seviyeye gelecek.

Hizmet ihracatı

Birlik Başkanı Anton Börner, Alman hizmetler sektörünün giderek büyüdüğüne dikkat çekerek “Almanya, enerjiden sağlığa kadar, 21'inci yüzyılın sorunlarıyla ilgili her sektörde ileri seviyede uzmanlaşıyor. Bu nedenle uzun vadede başarılı bir ihracat ülkesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.