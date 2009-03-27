Alman İçişleri terör alarmı verdi

Almanya İçişleri Bakanlığı, "Afganistan-Pakistan sınırındaki terör kamplarında eğitim gören ve Almanya'ya dönen" aşırı dincilere karşı uyarıda bulundu.



Bakanlık Müsteşarı August Hanning, Tagesspiegel gazetesinin yarınki sayısında yer alacak açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Afganistan-Pakistan sınırındaki terör kamplarında eğitim görmeye giden söz konusu kişilerin, İslamiyeti kabul eden bazı Almanlarla Türk ve Arap kökenlilerden oluştuğunu söyledi.



Bölgeden 60 ila 80 kişinin Almanya'ya döndüğünü belirten Hanning, bu kişilerden kaynaklanan tehlikenin küçümsenemeyeceğini, bu kişilerin yanı sıra Almanya'da da yaklaşık 300 radikal dincinin bulunduğunu kaydetti.



İnternet üzerinden Almanya'ya karşı yapılan terör tehditlerinin arttığına dikkati çeken Hanning, El Kaide örgütünün saldırılarla Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalışabileceğini sözlerine ekledi.

