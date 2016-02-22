Alman İçişleri Bakanı'ndan ültimatom



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, sığınmacı krizine karşı Türkiye ile işbirliği halinde hayata geçirilen önlemlerin etkili olup olmadığının anlaşılması için 14 günlük süre kaldığını belirtti. Bakan, gelecek iki haftanın belirleyici olduğunu kaydetti.

Bakan, bütün AB üyesi ülkelerin AB'nin dış sınırlarının korunmasında Türkiye ile işbirliğinin öncelikli olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Bakan bu işbirliğinin, AB sınır koruma ajansı Frontex, Ege sularında NATO misyonu ve Türkiye'den geldiği tespit edilen sığınmacıların geri gönderilmesi gibi önlemleri kapsadığını ifade etti.

Bakan, gelecek iki hafta içinde bu önlemlerin sığınmacı krizi ile mücadelede yetersiz kaldığının görülmesi halinde diğer 'Avrupa çözüm önerileri' üzerinde durulacağını belirtti. De Maiziere, "Böylesi bir durumda Schengen Bölgesi, diğer sınırlarda alınacak önlemlerle korunur" diye konuştu.

Avusturya-Almanya gerginliği

Thomas De Maiziere, komşu ülke Avusturya'ya da sert çıktı. Bakan, Avusturya'nın yüksek sayıda sığınmacının Almanya'ya geçişine izin vermeye devam etmesi halinde bunun sonuçları olacağını söyleyerek "Başkaları kendi ilave yüklerini Almanya'nın üzerine atabileceklerini sanıyor olabilirler, ama biz bunu uzun süreli olarak kabullenmeyiz" dedi.

Avusturya, geçen çarşamba günü sığınmacı krizinin devam etmesi nedeniyle iltica başvurularına bir üst limit koyulmasının planlandığını açıklamıştı. Cuma gününden bu yana ülke, günde sadece 80 iltica başvurusu kabul ediyor. Avusturya günde azami 3 bin 200 kişinin de Almanya sınırından geçmesine izin verileceğini duyurmuştu. De Maiziere, bu sayının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.