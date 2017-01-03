Alman İçişleri Bakanı'ndan 'sınır dışı merkezleri' önerisi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'da iç güvenliğin artırılabilmesi amacıyla bir dizi yeni öneride bulundu. Önerilerini, Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede dile getiren Bakan, federal polisin yetkilerinin genişletilmesini ve Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar için 'sınır dışı merkezleri' kurulmasını talep etti.

'Sınır dışı' merkezleri önerisi

Almanya'da Berlin saldırısının faili Anis Amri'nin Almanya'ya sığınmacı olarak geldiği ancak iltica başvurusu kabul edilmediği halde ülkesi Tunus'a geri gönderilemediğinin ortaya çıkması iltica başvurusu reddedilen kişilere yönelik bir tartışma başlatmıştı.

Bakan De Maiziere makalesinde, Almanya'daki havalimanları yakınlarında bu kişilerin gönderilme işlemlerinin yapılabileceği 'sınır dışı' merkezlerinin kurulabileceğini belirtti. Bakan, bu konuda federal hükümetin daha fazla yetkiye sahip olmasını da istedi. Almanya'da sığınmacıların sınır dışı edilmesi eyaletlerin yetki alanında.

Güvenli ülke tartışması

İçişleri Bakanı De Maiziere, göçün sınırlanabilmesi için 'güvenli ülkelere' ilişkin hukuki kriterlerin de azaltılması gerektiğini söyledi. Bakan, bir ülkenin insan onuruna yaraşır koşullarda göçmenleri kabul etme koşulları sunabilmesi halinde bu ülkenin güvenli ülke olarak kabul edilebilmesi gerektiğini söyledi. De Maiziere, bu durumda Kuzey Afrika ülkeleri ile de Türkiye ile yapılanın benzeri geri kabul anlaşmaları imzalamanın mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Polisin yetkileri

İçişleri Bakanı De Maiziere, Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'nın yetkilerinin 'çok dar' şekilde düzenlenmiş olmasını da eleştirdi. Bakan, "Ortak kurallara, tehlikeli kişilerin kontrolü konusunda daha iyi bir koordinasyona ihtiyacımız var" dedi. Bakan ayrıca, federal polis teşkilatının eyalet polis teşkilatının yanında Almanya'da kalma izni bulunmayanları 'kovuşturma ve soruşturma' yetkisine sahip olmasını ve teşkilatın tam bir 'federal polis teşkilatına’ dönüştürülmesini istedi.

Almanya'da Noel yortusu öncesi başkent Berlin'de bir Noel panayırına tırla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BÖ/GA