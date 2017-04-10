Alman İçişleri Bakanı'ndan akademisyenlere öneri

Alman kamu televizyonu ARD'nin "Bericht aus Berlin” programında dün akşam açıklamalar yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'den iltica başvurusu yapanlara açık çek veremeyeceklerini kaydetti. Bakan, Almanya'ya iltica başvurusu yapan bilim insanlarına da iltica başvurusu yapmak yerine oturum müsadesi için başvurmalarını önerdi.

Bakan de Maizire, son dönemde Türkiye'den artan iltica taleplerinin diğer ülkelerden yapılan başvurularda olduğu gibi tek tek incelenmesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı, başvuruların incelenme sürecinde hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirterek karar vericiler üzerinde siyasi bir etki oluşturulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Thomas de Maizire, Almanya'ya gelmeye çalışan bilim insanları için iltica başvurusu yerine oturum izni almaya çalışmalarının daha iyi bir yol olacağını ifade etti.

"Şantaja açık olmayacağız”

Bakan programda Türkiye'ye dair yaptığı açıklamada, Almanya'nın, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması nedeniyle Türkiye ile daha daha sert bir çatışmaya girmekten çekindiği yönündeki iddiayı da reddetti.

De Maiziere, "Anlaşması feshederlerse, etmiş olurlar” şeklinde konuşarak "bu nedenle Almanya'nın hukuk devleti ilkelerinden sapmayacağını" kaydetti. Bakan, "Şantaja açık değiliz, olmayacağız da” şeklinde konuştu.

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Reuters/GA/HS