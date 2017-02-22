Alman iç istihbaratından terör uyarısı

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Hans-Georg Maaßen çarşamba günü Berlin’de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi’nde Almanya’da artan radikal İslamcı terör tehlikesine dikkat çekti. Maaßen "Almanya'da radikal İslamcı terörist potansiyeline sahip kişilerin sayısı bin 600'e çıktı" diye konuştu. İstihbarat teşkilatı Başkanı, bu sayının 2016 yılı sonunda yaklaşık bin 200 olduğunu kaydetti.

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) şubat ayı başında açıkladığı son raporunda Almanya’da saldırı düzenleyebileceği düşünülen ve "tehlikeli" olarak sınıflandırılan radikal İslamcıların sayısını en az 570, saldırılara karışma potansiyeline sahip kişilerin sayısını ise yaklaşık 360 olarak açıklamıştı.

Maaßen: Her gün ez iki somut ihbar alıyoruz

Maaßen, Almanya’da devam eden terör tehlikesine vurgu yaparak "Almanya’da bir saldırı teşebbüsüne yönelik her gün en az iki somut ihbar alıyoruz" diye konuştu. Maaßen, 2016 yılında istihbarat teşkilatının çağrı merkezine olası saldırı planı ya da terör şüphelilerine yönelik halktan bin 104 ihbar aldıklarını bildirerek, bu rakamın 2015 yılında 520 ve 2013 yılında ise 103 olduğuna dikkat çekti.

Bu sayıdaki artışın birkaç nedeni olduğunu kaydeden Hans-Georg Maaßen, hem medyada konuya ilişkin daha yoğun haber yapılması hem de halkın dikkatinin artmasının etkili olduğunu söyledi. İstihbarat teşkilatı çalışanlarının konuya daha fazla ağırlık vermesinin de bunda rol oynadığını kaydeden Maaßen, "Noel ve yılbaşında yapılması planlanan olası saldırılara ilişkin Noel öncesi somut olmayan yaklaşık 20 ihbar aldık. Saldırı riskini minimuma indirmek için bunların her biri kapsamlı bir biçimde incelendi" diye konuştu.

"Artık normal koşullarda yaşamıyoruz"

Almanya iç istihbarat teşkilatı başkanı tüm bu tehditler ışığında "Artık normal koşullarda yaşamadığımızı kabul etmeliyiz" diye konuştu. Maaßen, bu durumun istihbarat servislerinin önündeki zorlukları daha komplike hale getirdiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra Maaßen, internetteki dezenformasyon, sanal ortam ve sohbet uygulamalarındaki radikalleşmeye karşı da uyardı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı "Reel dünyada da kendini hissettiren ama siber alanda kendini kabul ettiren bir takım Müslüman cami cemaatleri gibi bazı sosyal gruplar, insanların tutumunu değiştirmesinde etkili oluyor" diye konuştu. Maaßen, bu konuya açıklık getirmenin de istihbarat servislerinin öncelikli görevi olduğunu sözlerine ekledi.

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afp/dpa, BD/BK