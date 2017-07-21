Alman iç istihbaratından MİT uyarısı

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türk hükümetinin Almanya'daki karşıtlarını da takibe aldığını ve MİT'in Almanya'daki faaliyetlerini artırmasını endişeyle izlediklerini söyledi.

Maaßen 'Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesine yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin Almanya'da yaşayan Türkler üzerinde nüfuz tesis etmeye çalıştığına dair ellerinde bilgi bulunduğunu" belirterek, Ankara'nın sadece Fethullah Gülen yandaşlarını değil, aynı zamanda Erdoğan karşıtı Türkleri de yıldırma girişiminde bulunduğunu belirtti.

"Alman yasalarına aykırı"

MİT'in ajanlık faaliyetlerinde kuralların dışına çıktığını söyleyen Hans-Georg Maaßen "Türk istihbaratının Alman yasalarına uymadığını ve şahıslar hakkında istihbari bilgi topladığını geçmişte defaten tecrübe ettik. Bu konunun Almanya'da gündeme getirilmesi ve problem oluşturduğunun kabullenilmesi teşkilatımız açısından önem arz ediyor", dedi.

Maaßen, Almanya'da radikal Türk grupların sayısındaki artışın da endişe yarattığını belirterek "Radikallerin sayısındaki artıştan endişeliyiz. Teşkilat olarak bize radikalleşmenin arttığı hususunda uyarıda bulunma görevi düşüyor" dedi. Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda da 'radikal yabancıların Almanya'daki eylemlerinde belirgin artış kaydedildiği ve aktif grupların başında da radikal Türklerin geldiği' dile getiriliyor.

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DW/AG, BK