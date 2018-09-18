Alman iç istihbarat başkanı Maaßen görevden alındı

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın görevden alındığı açıklandı. Maaßen'ın Chemnitz'te ırkçı protesto gösterileri sırasında yabancıların kovalanıp kovalanmadığına ilişkin tartışmada yaptığı açıklamalar Alman kamuoyunda tepki çekmişti.

Alman hükümetini oluşturan koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles bugün Berlin'de konuyu görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sonrasında Alman hükümeti adına yapılan açıklamada Maaßen’ın görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildiği duyuruldu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başına kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Alman haber ajansı dpa’nın Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) çevrelerinden edindiği bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans-Georg Engelke hafta başında boşalan görev için görüşmeye çağrıldı.

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı. Hans-Georg Maaßen’ın içişleri bakanı müsteşarı olarak teşkilatın denetlenmesiyle ilgili bir sorumluluk üstlenmeyeceği belirtiliyor. Görev değişikliğiyle birlikte Maaßen’ın daha yüksek maaş grubuna alındığı kaydedilirken, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevinin İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından yarın kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

26 Ağustos tarihinde Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan Irak ve Suriye uyruklu iki kişi sorumlu tutulurken, Chemnitz’te aşırı sağcılar tarafından ırkçı protesto gösterileri düzenlenmişti. Gösteriler sırasında aşırı sağcıların yabancı görünümlü kişilere yönelik "sürek avına" giriştiğine delil olabilecek görüntüler internette yayınlanmıştı.

Bild gazetesine bir mülakat veren Maaßen'ın konuyla ilgili açıklamaları tepki çekmişti. Maaßen göçmen ve sığınmacılara yönelik "sürek avına" girişildiğine dair elde "güvenilir bilgiler olmadığını" söylemişti. Maaßen, sözkonusu video görüntüsüne ilişkin de "kamuoyunun dikkatini Chemnitz'teki cinayetten başka bir yöne çekmek için kasıtlı bir dezenformasyon olduğuna" dönük "güçlü gerekçeler" olduğunu belirtmişti.

DW,dpa/EC,DÇÜ

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