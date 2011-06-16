-ALMAN HÜKÜMETİNE "TAHLİYE" DAVASI BERLİN (A.A) - 16.06.2011 - Alman Yeşiller Partisi, Federal Meclisin (Bundestag) onayını almadan Libya'da tahliye operasyonu düzenlediği için hükümet hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Yeşiller Partisi'nin meclis grubu genel sekreteri Katja Keul, yaptığı açıklamada, parti meclis grubunun suç duyurusu metni hazırladığını ve bunu en kısa zamanda Karlsruhe kentindeki Federal Anayasa Mahkemesi'ne sunacağını söyledi. Keul, Alman hükümetinin, meclisin onayı olmadan böyle bir operasyona kalkışmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Alman Silahlı Kuvvetleri, Şubat sonunda düzenlediği Pegasus adlı operasyon çerçevesinde en az 3 gemi, 8 nakliye uçağı ve yaklaşık 1000 Alman askeriyle çok sayıda Avrupalıyı Libya'dan tahliye etmişti.