Alman hükümetinden Türk gazetecilere vize kolaylığı talebi

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya Temsilciliği, Alman hükümetinden Türk gazetecilerin siyasi iltica sürecine sevkedilmemesini talep ederek "Türk gazeteciler, Alman yetkili birimleri onlara tek alternatif olarak ülkelerine dönüp, keyfi bir yargı sürecinin teslim olmaktan başka bir alternatif bırakmadığı için istemedikleri halde iltica sürecine yönlendirilmemeli" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian Mihr, "Vize konusunda acilen esneklik tanınmak zorunda. Bu sayede takibata, kovuşturmaya uğrayan gazetecilerin ihtiyaçlarına yanıt verilebilir. Almanya'nın diplomatik temsilcilikleri bu konuda daha fazlasını yapabilir" dedi.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un, Türkiye'de "tüm muhalif zihniyetlerle" dayanışma içinde olduklarını belirterek Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceklerine işaret ettiği yönündeki açıklamasını hatırlatan Mihr, "Ancak bize başvuran Türk gazeteciler ne buraya siyasi iltica istiyor, ne de uzun süre yurtdışında yaşamak. Onlar daha çok geçici bir süre, Türkiye'deki siyasi durum yatışıncaya, gazetecilik faaliyetlerini tekrar sürdürebilecekleri koşullar yerine gelene kadar sığınacak bir yer istiyor. Eğer siyasi iltica başvurusunda bulunurlarsa, bu başvuru süreci devam ettiği müddetçe gazetecilik yapmaları çok zor ayrıca bu süreçte hareket alanları da kısıtlı olacaktır" dedi.

"Çalışmaları da sağlansın"

Christian Mihr bunun yerine gazetecilere, serbest gazeteci olarak çalışmalarını mümkün kılacak çalışma iznini de kapsayacağı için oturma izni verilmesini talep etti. Türkiye'de hemen her gün gazetecilerin pasaportlarının iptal edildiğini ya da yurtdışı yasağı gibi uygulamalara maruz kaldığını belirten Christian Mihr, "Alman makamları uygulamada bu koşullara rağmen sürekli yeni engeller çıkarıyor, bu durum hali hazırda Almanya'da olan gazeteciler için de geçerli" dedi. Mihr buna örnek olarak buraya turist vizesiyle gelen ve Türkiye'deki gelişmelerin ardından burada bir süre daha kalmayı isteyen bir Türk gazetecinin durumunu verdi. Bu gazetecinin Türkiye'ye döndüğünde tutuklanma tehlikesi bulunmasına rağmen, Türkiye'ye dönmesi ve Alman temsilciliklerine oturum için başvuruda bulunmasının istendiğini belirten Mihr, aslında ilgili yabancılar dairesinin oturma iznini burada verme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Bir başka vakada ise bir gazetecinin Almanya'da bir program için vize başvurusunda bulunduğunu, Alman yetkililerin koşulları yerine getirmesine rağmen söz konusu kişinin ülkeye dönmeyebileceği şüphesi taşıdığı için vize vermediğini belirtti.

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