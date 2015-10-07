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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden Suriye uyarısı

Alman hükümeti, büyük güçlerin Suriye'de karşı karşıya gelme riskine karşı uyarıda bulundu. Operasyonlarını sürdüren Rusya ise bu kez Hazar Denizi üzerinden IŞİD hedeflerini vurdu.

07 Ekim 2015 19:37


Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, büyük güçlerin Suriye'de askeri açıdan doğrudan karşı karşıya gelebileceği uyarısında bulunarak "Suriye'de şu anda yaşadıklarımız gerçekten çok tehlikeli" diye konuştu.

"Temsili savaş eşiğini çoktan geçmiş bulunuyoruz" diyen Schaefer, Suriye'de ABD, Fransa, Rusya ve Körfez ülkelerinin doğrudan aktif olduklarını vurguladı.

"Küçük bir kazanın, küçük bir hatanın, küçük bir askerin yanlış kararının şimdiki duruma tamamen değiştirebileceğini" ifade eden Martin Schaefer, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine atıfta bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin tüm taraflardan bu tür kazalardan, hatalardan ve yanlış anlaşılmalardan uzak durması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Suriye'deki savaşın ancak siyasi çözümle sona ereceğini belirten Schaefer, ABD, Rusya, AB ve bölgesel güçler olarak da Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın masaya oturması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hazar Denizi'nden vurdu

Rusya'nın Suriye'deki operasyonları ise sürüyor. Rusya'nın ilk kez Hazar Denizi'nden savaş gemilerinden Suriye'deki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye'deki 11 IŞİD hedefinin 26 füze fırlatılarak vurulduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bin 500 kilometre menzilli füzelerin hangi ülkelerden geçtiği konusunda ise yorum yapmadı,

Saldırılarda sivillerin ölmediğini belirten Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarla ilgili ABD ile bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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