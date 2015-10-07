Alman hükümetinden Suriye uyarısı



Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, büyük güçlerin Suriye'de askeri açıdan doğrudan karşı karşıya gelebileceği uyarısında bulunarak "Suriye'de şu anda yaşadıklarımız gerçekten çok tehlikeli" diye konuştu.

"Temsili savaş eşiğini çoktan geçmiş bulunuyoruz" diyen Schaefer, Suriye'de ABD, Fransa, Rusya ve Körfez ülkelerinin doğrudan aktif olduklarını vurguladı.

"Küçük bir kazanın, küçük bir hatanın, küçük bir askerin yanlış kararının şimdiki duruma tamamen değiştirebileceğini" ifade eden Martin Schaefer, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine atıfta bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin tüm taraflardan bu tür kazalardan, hatalardan ve yanlış anlaşılmalardan uzak durması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Suriye'deki savaşın ancak siyasi çözümle sona ereceğini belirten Schaefer, ABD, Rusya, AB ve bölgesel güçler olarak da Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın masaya oturması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hazar Denizi'nden vurdu

Rusya'nın Suriye'deki operasyonları ise sürüyor. Rusya'nın ilk kez Hazar Denizi'nden savaş gemilerinden Suriye'deki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye'deki 11 IŞİD hedefinin 26 füze fırlatılarak vurulduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bin 500 kilometre menzilli füzelerin hangi ülkelerden geçtiği konusunda ise yorum yapmadı,

Saldırılarda sivillerin ölmediğini belirten Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarla ilgili ABD ile bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.