T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden soykırım ifadesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Namibya’da 1904-1908 yılları arasında Alman askerlerinin yaptığı katliamın soykırım olduğunu, Almanya ile Namibya'nın konuyla ilgili ortak bir açıklama yapacağını duyurdu.

11 Temmuz 2015 14:14


Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Alman hükümeti açısından siyasi kılavuz çizgisinin artık şu cümleyle ifade bulduğunu kaydetti: “1904'ten 1908'e kadar süren Namibya'daki imha savaşı, bir savaş suçu ve soykırımdır.”

Almanya'nın sömürgeci güç olduğu, o dönemki adıyla Alman Güneybatı Afrikası'nda 85 binden fazla Herero ve Nama, Alman askerleri tarafından öldürülmüştü. Almanya 9 Temmuz 1915'te Namibya'da kolonyal güç olmaktan çıkmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, hükümetin resmi olarak özür dileyip dilemeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Schaefer, Alman hükümetinin “Almanya'nın Namibya ve vatandaşları karşısındaki özel tarihi sorumluluğunun farkında olduğunu” ifade etti. Konuyla ilgili iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten Schaefer, tanımanın yanı sıra tazminat konusunun da müzakere edildiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanlığı NamibyaAlmanAlmanyaNamibyaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer AlmanAlman Güneybatı AfrikasıHereroNama AlmanTemmuzDışişleri Bakanlığı Sözcüsü SchaeferSchaeferWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24