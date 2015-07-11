Alman hükümetinden soykırım ifadesi



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Alman hükümeti açısından siyasi kılavuz çizgisinin artık şu cümleyle ifade bulduğunu kaydetti: “1904'ten 1908'e kadar süren Namibya'daki imha savaşı, bir savaş suçu ve soykırımdır.”

Almanya'nın sömürgeci güç olduğu, o dönemki adıyla Alman Güneybatı Afrikası'nda 85 binden fazla Herero ve Nama, Alman askerleri tarafından öldürülmüştü. Almanya 9 Temmuz 1915'te Namibya'da kolonyal güç olmaktan çıkmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, hükümetin resmi olarak özür dileyip dilemeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Schaefer, Alman hükümetinin “Almanya'nın Namibya ve vatandaşları karşısındaki özel tarihi sorumluluğunun farkında olduğunu” ifade etti. Konuyla ilgili iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten Schaefer, tanımanın yanı sıra tazminat konusunun da müzakere edildiğini belirtti.