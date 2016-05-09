Alman hükümetinden mülteci anlaşması açıklaması



Almanya‘da Federal Hükümet Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile Ankara arasında imzalanan mülteci anlaşmasına alternatif arandığına dair spekülasyonlara katılmayacağını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’in anlaşmanın uygulanacağından yola çıktığını açıkladı.

Alman “Bild” gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının hükümsüz kalabileceği yönünde AB’de endişenin arttığı ve bazı üye ülkelerin liderlerinin olası alternatifler üzerinde düşündüğü kaydedilmişti. Haberde, Türkiye'nin sınırlarını Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere yeniden açması durumunda Yunan adalarında kayıt merkezleri oluşturulacağı, iltica başvurularının bu merkezlere yapılacağı ve Yunanistan'da anakara ile adalar arasındaki feribot seferlerinin kaldırılacağı belirtilmişti. Gazete AB üyesi bir ülkeden bir bakanın, ‘Mültecilerin adalarda kalacakları, başvurusu ret edilenlerin ülkelerine gönderilecekleri ve anlaşmanın hükümsüz kalması durumunda Türkiye'ye yapılması öngörülen mali yardımın Yunanistan'a aktarılacağı' şeklindeki sözlerini alıntılamıştı.

İçişleri Bakanlığı da haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı

Bu haber ile ilgili olarak Almanya İçişleri Bakanlığı da, mülteci politikasında Türkiye ile başlatılan işbirliğine güvenildiğini duyurmuştu. Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) “Bild” gazetesinde çıkan haberle ilgili olarak görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Türkiye ile AB arasındaki geri kabul anlaşmasına alternatif arandığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve ‘anlaşmanın öngörüldüğü gibi uygulanacağından kuşku duymak için herhangi bir neden bulunmadığını' söylemişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize muafiyetinin koşulu olarak terörle mücadele yasasında değişiklik yapılmasını isteyen AB'ye sert çıkmış, bu talebi ”Kusura bakma, hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan, onlarla da anlaş" sözleriyle geri çevirmişti. AB Komisyonu vize muafiyeti için yeşil ışık yakmış, ancak haziran ayına kadar eksik kalan beş kriterin daha yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Eksik kalan kriterler arasında terörle mücadele yasası reformu da bulunuyor.