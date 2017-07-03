Alman hükümetinden konsolosluk konuşması için uyarı

Federal hükümet, seçimlerden üç ay önce Almanya'da AB ülkeleri dışındaki ülkelerin hükümet temsilcilerine getirilen etkinlik yasağının G20 kapsamında Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihlal edilmemesi yönünde uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü Schäfer, bunun dışındaki her girişimin Alman hükümeti tarafından açıklanan kararı ihlal etmek anlamına geleceğini söyledi. Schäfer, bunun Erdoğan'ın bir başkonsoloslukta konuşma yapıp daha sonra video mesajı aracılığıyla bunu yayabileceği yönündeki "söylentiler" için de geçerli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "diplomatik temsilcilik veya konsolosluk gibi egemenlik alanlarında Türklerle ciddi bir görüş ayrılığında olacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü G20 Zirvesi için Hamburg'a gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.

Türkiye Büyükelçiliği Sözcüsü Refik Soğukoğlu, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın bir Türk başkonsolosluğunda etkinlik düzenlemek için Alman hükümetinin iznine ihtiyacı olmadığını söylemişti.

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Reuters/dpa, BS/ÖA/BD