Alman hükümetinden İstanbul uyarısı



Almanya Dışişleri Bakanlığı, güncel gelişmeler nedeniyle pazartesi günü Türkiye ile ilgili seyahat tavsiyelerini güncellemişti. Bugün seyahat tavsiyelerini yeniden güncelleyen Bakanlık, özellikle İstanbul'a seyahat edecek vatandaşları metro ve otobüs duraklarında düzenlenebilecek olası saldırılara karşı uyardı.

PKK ve IŞİD'e yönelik askeri operasyonlara dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, bu operasyonlara tepkiler olabileceğini belirtilerek Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde 'ihtiyatlı ve dikkatli' olunmasını tavsiye edildi.

Tatil bölgelerinde operasyonların şimdiye kadar bir etkisinin hissedilmediğini kaydeden Bakanlık, Alman vatandaşlarına Suriye ve Irak sınırlarına yakın bölgelere gitmekten kaçınmalarını da tavsiye etmişti. Yetkililer, bu bölgelerde “olası yeni terör saldırılarının ve kaçırılma olaylarının” yaşanabileceğini vurguladı. Bakanlığın internet sitesinde, vatandaşlara basındaki güncel gelişmeleri de takip etmeleri önerildi.

İnternet sitesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Van seyahat edilmesi çok riskli şehirler olarak sıralanıyor.

Hükümet sözcü yardımcısı Christiane Wirtz de "belirgin bir istikrarsızlığın" söz konusu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de olayların kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.