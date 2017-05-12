Alman hükümetinden gönüllü dönüşlere teşvik

Yapılan yeni düzenlemeler sonucunda da iltica başvurusu reddedilen ve hakkında sınır dışı edilme kararı verilen kişilerin sayısı artış gösterdi. 2015 yılının ilk çeyreğinde sınır dışı edilen kişi sayısının 3 bin 327 olarak kaydedilirken 2017'nin ilk çeyreğinde ise 6 bin 939 kişinin sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Kişisel nedenlerle memleketlerine gönüllü olarak dönmeye karar veren mültecilerin de mevcut olduğu kaydedildi. Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nin aktardığı bilgilere göre, 2017'nin ocak ila mart ayları arasında yaklaşık 8 bin 500 kişi gönüllü olarak memleketlerine döndü. Bu rakam, 2015 yılının aynı zaman dilimi içerisinde gönüllü olarak ülkesine dönen kişi sayısının iki katı.

Ancak ülkesine gönüllü olarak dönen kişi sayısı, 2016'nın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında ciddi oranda düşüş gösterdi. 2016'nın ilk çeyreğinde 13 bin 848 kişi ülkesine gönüllü olarak dönmeye karar verirken, yılın tamamındaki rakamın 55 bin civarında olduğu belirlendi. Bunun arkasında yatan temel nedenin, 2015 yılında Almanya'ya gelen mülteci sayısının alışılmışın çok üstünde olması (890 bin kişi) olduğu belirtildi.

Mültecilere finansman ve bilgi desteği

Almanya İçişleri Bakanlığı da mültecilerin gönüllü olarak memleketlerine dönmesini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli proje ve programlar başlattı.

Bu projelerden biri, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle geliştirilmiş olan bir web sitesi. "Returning From Germany", yani "Almanya'dan Geri Dönmek" adını taşıyan bu web sitesiyle ilgili detaylar, Berlin'de kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu web sitesi aracılığıyla, mültecilerin ve mültecilere danışmanlık hizmeti sunan kişilerin, Almanya'dan gönüllü olarak ayrılma süreci hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Sitede ayrıca, mültecilerin ülkeden gönüllü olarak ayrılmaya karar verdikleri takdirde yararlanabilecekleri finansman imkanları hakkında da bilgi edinilebiliyor.

Aktarılan bilgilere göre, bir mültecinin söz konusu kararı almak için beklediği süre arttıkça kendisine sağlanan finansal yardım miktarı da düşüyor.

Halen deneme aşamasında olan web sitesinde bilgiler, Almanca ve İngilizce dillerinde sunuluyor. Buna yakın gelecekte başka dillerin de eklenmesi planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Naomi Conrad