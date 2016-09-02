Alman hükümetinden geri adım yok



Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer ile birlikte basının karşısına çıkarak Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Seibert, Alman hükümetinin "Federal Meclis'in 1915'te Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan kararla arasına mesafe koymaya hazırlandığı" yolundaki haberi yalanladı. Hükümet sözcüsü Seibert, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Seibert: Hükümetin görevi değil

Federal Meclis'in 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararın bağlayıcı nitelikte olmadığını hatırlatan Steffen Seibert, bunun Federal Meclis kararında da vurgulandığına dikkat çekti. Seibert, "Parlamentonun faaliyetlerinin değerlendirilmesi hükümetin görevi değildir" dedi.

Türkiye'ye yeni büyükelçi atanıyor

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer ise Alman-Türk ilişkilerinin önemini vurguladı. Almanya'nın yakında Türkiye'ye yeni bir büyükelçi atayacağını kaydeden Schäfer, "Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi ziyaretlerin yeniden canlandırılacak olmasından ötürü memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Schäfer, İncirlik'teki Alman askerlerinin "pek yakında" Federal Meclis milletvekilleri tarafından ziyaret edilebileceğine dair Alman hükümetinin beklentisini dile getirdi.

Steinmeier'in sözlerine açıklık getirdi

Bu arada Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in sözlerine de açıklık getirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de görüşen Steinmeier, "Alman Federal Meclisi siyasi konularda görüşünü ifade etmek konusunda özgürdür ve buna hakkı vardır. Ancak her kararın yasal açıdan bağlayıcı olmadığını Federal Meclis'in kendisi de ifade etmektedir" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Steinmeier'in ifadeleri, Alman hükümetinin Federal Meclis'in 1915'te Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan kararla arasına mesafe koymaya hazırlandığına dair iddiaları destekler nitelikte yorumlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu ifadelere açıklık getirdi. Sözcü, "Sayın Steinmeier Federal Meclis'in Ermeni soykırım tasarısının ardında durmuştur, durmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.