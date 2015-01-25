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Dünya
Deutsche Welle

Alman hükümetinden Facebook’a eleştiri

Facebook’un kullanım koşullarındaki yeni düzenlemesine Alman hükümetinden tepki geldi.

25 Ocak 2015 16:37


Almanya Adalet Bakanlığı, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Cuma günü yürürlüğe girmesi planlanan veri düzenlemesini sert dille eleştirdi. Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin Pazartesi günkü baskısında yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Ulrich Kelber, “Facebook internetteki sunumlara ne tepki verdiğimizi sürekli takip edecekse, yapacaklarımızın önceden kestirilebilmesi ve manipüle edilmesi tehlikesi doğar” dedi.

Hangi verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işleneceği, kullanılacağı ve değerlendirileceği konusunun belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Kelber, kullanıcıların Facebook'a giriş yaptıkları anda bu düzenlemeye otomatikman onay vermiş olacak olmalarını da eleştirdi. Facebook'u ‘ya hep, ya hiç' dışında seçenek sunmamakla eleştiren Kelber, yeni fonksiyonların kullanıcı tarafından kapatılabilmesi ya da sadece istendiği zaman seçilebilmesi imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Facebook, Cuma günü itibariyle çeşitli kullanım şartlarını değiştiriyor. Değişikliklerin önemli bir kısmı, reklamlar konusunda. Kullanıcıya göre reklam sunmak isteyen Facebook, bunun için kullanıcıların Facebook dışındaki hareketlerini de değerlendirmeye alacak. Bunu kabul etmeyen kullanıcıların Facebook'tan çıkması gerekecek.

Almanya'da ayda en az bir kez giriş yapan 27 milyon kullanıcıya sahip olan Facebook, genel cirosunun büyük bölümünü reklam gelirlerinden elde ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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