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Deutsche Welle

Alman hükümetinden DW'ye destek: Basın özgürlüğü değerlerimizle örtüşmüyor!

Federal hükümet Deutsche Welle'ye ait video kaydının Türk Bakanlık yetkilileri tarafından el konmasını eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı da olası bir gerginliğe karşı temkinli.

07 Eylül 2016 19:54


Federal hükümet Deutsche Welle'nin Conflict Zone adlı programına ait video kaydının Türkiye'deki Bakanlık yetkilerince el koyulmasını eleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Şayet bu bir zorla el konulma durumuysa, o zaman bu bizim basın özgürlüğü değerlerimizle örtüşmeyen bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, konunun Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir "kırılma noktası" oluşturmamasının umulduğunu” ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, Çarşamba sabahı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın ofisiyle konuyu görüştüğünü kaydetti.

Sözcü Schäfer, Büyükelçi Erdmann'a Bakanlıktan yapılan açıklamada video kaydının "Bakanlığın eline intikal ettiği" ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olayı "el koyma" olarak tanımlayamayacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Federal Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda da kayıtsız kalamayacağını vurgularken "Ancak umuyoruz ki bu olay, günlerce üzerine yoğunlaşacağımız, hâlihazırda Türk tarafıyla karşı karşıya olduğumuz zorluklara, sorun ve cevap bekleyen sorulara ilave bir durum oluşturmaz" diye konuştu.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Deutsche Welle'nin daveti üzerine Ankara'da Conflict Zone programına katılmış ve gazeteci Michel Friedman'ın sorularını yanıtlamıştı. Söyleşi bitiminde programının kayıtlarına Bakanlık tarafından el konuldu. Ancak Bakanlık, "kayıtlara el konulduğu" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Sunucu tarafından “maksadını aşan ifade ve ithamlar” üzerine röportajın yayınlanmamasının talep edildiği kaydedildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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